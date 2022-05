‘Waarom de fans van me houden? Omdat ik met passie voor Ajax speel’

Woensdag, 18 mei 2022

Nicolás Tagliafico denkt dat hij publiekslieveling in de Johan Cruijff ArenA geworden is door 'met passie voor Ajax' de spelen. De 29-jarige linksback heeft vier geweldige seizoenen beleefd in Amsterdam, maar wil komende zomer toch echt afscheid nemen van Ajax. "Maar ik weet niet hoe de markt zich ontwikkelt, dus ik zie het wel. Ik ben rustig", aldus Tagliafico in gesprek met De Telegraaf.

Wie dit seizoen een thuiswedstrijd van Ajax heeft bezocht, zal hebben gemerkt hoe populair de Argentijnse linksachter is onder de supporters. Het 'Nico, Nico!' schalt met regelmaat van de tribunes, ook op momenten dat de speler in kwestie op de bank zit. "Wie me in 2018 zou hebben gezegd dat ik vier keer de Eredivisie zou winnen en zo populair zou zijn bij de fans, had ik niet geloofd", zegt Tagliafico "Waarom de fans zo van me houden? Ik speel zoals fans zouden spelen als ze zelf op het veld hadden gestaan: met passie voor de club. Ik geef alles voor Ajax, omdat ik van die club en de supporters houd. Ik voel de liefde vanaf dag 1 en die probeer ik met mijn spel terug te geven. De liefde is wederzijds en zal ik nooit vergeten."

Tagliafico was dit seizoen alleen in de eindfase basisspeler en wilde in januari dolgraag naar Barcelona, dat een huurdeal voorstelde. Erik ten Hag hield zijn poot echter stijf: Tagliafico moest blijven. "De boosheid daarover heb ik bij het sluiten van de transfermarkt al achter me gelaten", zegt de wingback. "Dat was toen. Ik heb me gefocust op het winnen van prijzen. Helaas is dat in de bekerfinale niet gelukt, maar de titel maakt me trots."

Marc Overmars sprak volgens informatie van De Telegraaf af met Tagliafico dat hij voor vier miljoen euro mag vertrekken. Dat was een mondelinge overeenkomst, omdat de vertrokken directeur spelerszaken dit soort afspraken nooit op papier vastlegde. Of Gerry Hamstra, de opvolger van Overmars, de mondelinge afspraak in stand houdt, moet blijken. "De precieze afspraak houd ik uit respect voor de club tussen ons", reageert Tagliafico.

Tagliafico beschikt over een contract tot medio 2023 en zal zeker niet verlengen. "Ik wil niet op een plaats blijven waar ik me te comfortabel voel", legt hij uit. Dan zoek ik een nieuwe uitdaging.” Tagliafico kijkt terug op een fantastische periode. "De afgelopen vier seizoenen zijn ongelooflijk snel voorbij gegaan, omdat er ook twee coronaseizoenen tussen zaten. Ik heb bij Ajax meer mooie momenten beleefd dan slechte. De hoogtepunten zijn mijn twee doelpunten tegen AEK Athene, mijn eerste landskampioenschap en het bereiken van de halve finale van de Champions League."