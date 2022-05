‘Los eindje’ in huurdeal maakt aankopen van Dessers stuk complexer

Woensdag, 18 mei 2022 om 20:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:36

Het definitief binnenhalen van Cyriel Dessers behelst voor Feyenoord meer dan alleen het afgesproken optiebedrag van vier miljoen euro op tafel leggen, zo vertelt technisch directeur Frank Arnesen aan Voetbal International. Het weekblad spreekt van 'een los eindje' in de huurdeal die op 31 augustus tussen Feyenoord en Racing Genk werd gesloten. "We hebben een optie, ja, met Genk", begint Arnesen.

"De prijs is bekend: vier miljoen euro", vervolgt de Deen. "Maar dat is niet het enige. We hebben nog niet met Cyriel over de voorwaarden voor een eventueel langer verblijf kunnen spreken. Doordat zijn transfer echt pas enkele minuten voor het sluiten van de transferdeadline tot stand kwam, was daar geen tijd meer voor." Feyenoord kan weliswaar de optie in het huurcontract triggeren, maar moet dan nog om tafel met Dessers over zijn salaris.

"Hij zat al in Madrid, zou bij Léganes gaan tekenen, toen ik zijn agent aan de lijn kreeg: 'Het ziet ernaar uit dat het toch niet doorgaat, zoeken jullie nog een spits?', citeert Arnesen. "Die zochten we zeker. Ik zei: neem hem mee naar een hotel, wij regelen de rest. Onze huisjurist Joris van Bentem is toen als een raket aan het werk gegaan om alle formaliteiten op tijd rond te breien. Om vijf voor twaalf was alles rond, maar met Cyriel konden we geen afspraken meer maken over een eventueel toekomstig contract."

Dessers presteerde vervolgens boven verwachting goed: de Belg maakte negen goals in 27 Eredivisie-duels en liefst tien in de Conference League (12 duels). "Hij is van onschatbare waarde voor ons", zegt Arnesen dan ook. "Het gekke is dat Bryan Linssen voor de winterstop draaide als een tierelier, maar steeds als Dessers erin kwam, scoorde hij. En niet zomaar; hij besliste de ene na de andere wedstrijd. Intussen is de situatie zo dat we nog maar moeten zien of we hem kunnen behouden." Want door die uitmuntende prestaties zal er ook vanuit het buitenland veel interesse zijn, weet Arnesen.