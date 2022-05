AS Roma onder hoogspanning: bodyguards gaan journalisten te lijf

Woensdag, 18 mei 2022 om 19:47 • Rian Rosendaal

Er lijkt extra spanning te zijn bij AS Roma in aanloop naar de finale van de Conference League tegen Feyenoord van volgende week woensdag. Enkele journalisten werden dinsdagavond namelijk hardhandig verwijderd door enkele bodyguards van de Romeinse club. De selectie van trainer José Mourinho kwam dinsdag bijeen in restaurant Pierluigi, in het centrum van Rome.

De spelers en stafleden van Roma, in voorbereiding op de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen tegen Torino, werden niet afgeschermd tijdens het bezoek aan het restaurant. Men zat gewoon op het terras, terwijl op dat moment twee journalisten naar de tweede verdieping gingen om van bovenaf foto's te kunnen maken. La Repubblica meldt dat er al snel werd ingegrepen door bodyguards van Roma.

È uscito il video, immagini forti sconsigliate a un pubblico sensibile pic.twitter.com/jmah9LOfJv — Mìrköbåû ???? (@jerryscottismo) May 18, 2022

Bovengenoemde Italiaanse krant meldt voorts dat de bodyguards eisten dat de foto's die de journalisten hadden gemaakt zo snel mogelijk verwijderd zouden worden. Er ontstond een grimmige sfeer bij het restaurant, wat zelfs tot een handgemeen leidde. De lokale politie kwam ter plaatse om de gemoederen tot bedaren te brengen. Er circuleert een kort filmpje op Twitter waarop is te zien dat een van de journalisten hardhandig tegen de muur wordt gewerkt door een van de Roma-bodyguards.