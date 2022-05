Mariame Openda: ‘Loïs zei resoluut ’nee‘ op die vraag van Marokko’

Woensdag, 18 mei 2022 om 18:54 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:02

Loïs Openda debuteert in de selectie van van België voor de aanstaande wedstrijden in de UEFA Nations League. De aanvaller van Vitesse was ook lange tijd in beeld bij de Marokkaanse ploeg, maar de keuze voor de Rode Duivels lijkt nu definitief te zijn gemaakt. Het Laatste Nieuws zocht kort na de bekendmaking van de Belgische selectie contact met de trotse moeder van Openda.

"Ik ben zo gelukkig", opent moeder Mariame het gesprek over haar geselecteerde zoon. "Ik was in de tuin aan het werken toen Loïs belde. (lacht) Ik wist wel dat de selectie vandaag zou worden bekendgemaakt, maar ik had me er bewust niet op gefocust. Hij was super emotioneel. ‘Mama, weet je het al? Ik ben geselecteerd!’ Ik was samen met hem aan het wenen door de telefoon." Tussen moeder en zoon is er een speciale connectie. "Hij had me een paar dagen wel gezegd: ‘Mama, als ik nu niet geselecteerd ben, weet ik het niet meer.’ Da’s normaal na zo’n seizoen, denk ik, maar de coach beslist wie speelt."

Marokko lijkt dus definitief naast Openda te grijpen, ondanks de pogingen van bondscoach Vahid Halilhodzic in het afgelopen jaar. De Vitesse-spits had voor dat land kunnen kiezen vanwege de Marokkaanse roots van zijn moeder. "Maar je moet met je hart spelen, en het hart van Loïs ligt in België", benadrukt Mariame Openda. "We hebben eigenlijk weinig met het land, ik ken het alleen van een paar keer te reizen. Loïs zei resoluut 'nee' op die vraag van Marokko. Hij heeft altijd gezegd: ‘Als ik niet voor België mag spelen, dan voor niemand'."

Openda lijkt zijn laatste duel voor Vitesse te hebben gespeeld, na een uitleenperiode van twee seizoenen. Of hij echter verder gaat bij Club Brugge, waar zijn contract doorloopt tot medio 2024 is nog maar de vraag. Er is namelijk interesse van diverse clubs. "Dat moet nog worden besproken met zijn makelaar. Het is de club die hem heeft gelanceerd", aldus de moeder van de aanvaller. "Hij kwam bij de eerste ploeg onder Ivan Leko, maar met Philippe Clement had hij geen goeie klik. Loïs weet zelf ook niet goed waarom. Hij zei een paar maanden geleden dat een terugkeer naar Brugge een stap achteruit zou zijn voor hem, en Loïs wil vooruitgaan. Hij heeft nog een contract daar, maar daarmee is niet gezegd dat hij er per se wil blijven."