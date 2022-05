Advocaat wil maar wat graag van de troon gestoten worden: ‘Geen probleem'

Woensdag, 18 mei 2022 om 17:36 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:48

Dick Advocaat hoopt vurig dat Giovanni van Bronckhorst hem woensdagavond aflost. De voormalig manager van Rangers was in 2008 de laatste Nederlandse trainer die een Europese prijs veroverde. Advocaat won destijds met Zenit Sint-Petersburg uitgerekend van Rangers (0-2) in de finale van de UEFA Cup. De Schotse grootmacht, sinds enkele maanden getraind door Van Bronckhorst, staat in de finale van de Europa League tegenover Eintracht Frankfurt.

"Giovanni is een geweldige jongen", zegt Advocaat, die Van Bronckhorst onder zijn hoede had als manager van Rangers, woensdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik hoop heel erg dat hij Eintracht Frankfurt verslaat. Die finale halen is al prachtig. Maar als hij Rangers, waar ik als voormalige trainer ook een heel goed gevoel bij heb, die prijs kan bezorgen, dan kan hij niet meer kapot daar." Dat Advocaat wellicht een opvolger krijgt woensdagavond is voor hem geen enkel probleem. "Dat hij mij uit de boeken zou spelen, is geen enkel probleem. Dat verdient hij als hij wint gewoon."

Bij winst op Frankfurt in Sevilla is de tweede Europese prijs voor Rangers een feit. Het laatste wapenfeit in Europa dateert uit 1972, toen de Europa Cup II werd veroverd. De Duitse opponent was in Europees verband in 1980 voor het laatst succesvol. Ruim veertig jaar geleden was de UEFA Cup een prooi voor Frankfurt. Van Bronckhorst kan zaterdag ook de Schotse beker veroveren, als er tenminste wordt gewonnen van Heart of Midlothian. De landstitel werd afgelopen weekeinde in de wacht gesleept door stadgenoot en rivaal Celtic.