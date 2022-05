Woensdag, 18 Mei 2022

Juventus doet contractvoorstel aan Paul Pogba

Samuel Umtiti kan zijn loopbaan vervolgen bij Arsenal. The Gunners zijn op zoek naar versterking in de verdediging en hebben twijfels over de capaciteiten van William Saliba, die na dit seizoen terugkeert bij de Londenaren nadat hij dit seizoen op huurbasis in actie kwam voor Olympique Marseille. (Daily Star)

Valencia voorzitter Anil Murthy heeft toegegeven dat zowel Carlos Soler en José Gayà willen vertrekken bij de club uit de sinaasappelstad. Beide spelers beschikken over een contract dat nog maar een seizoen doorloopt en staan in de belangstelling van FC Barcelona, dat zich na het nieuws snel zal melden bij los Che. (SPORT)

Juventus wil Paul Pogba graag terughalen naar de club. De Franse middenvelder, die bij Manchester United over een aflopend contract beschikt, zou zich beraden over een voorstel van la Vecchia Signora om voor drie jaar te tekenen bij de club waar hij ook al tussen 2012 en 2016 voor speelde. (GOAL)

Manchester City wil zich met een bod van 35 miljoen euro melden bij Brighton & Hove Albion voor Marc Cucurella. De ex-speler van Barcelona is bij the Citizens in beeld om de linkerkant van de verdediging te komen versterken, aangezien Josep Guardiola zeer gecharmeerd is van de Spanjaard. (Daily Mail)

Chelsea heeft Alessio Romagnoli toegevoegd aan een schaduwlijstje om de verdediging te komen versterken. De Italiaan loopt na dit seizoen uit zijn contract bij AC Milan en kan in Londen de vervanger worden van de vertrekkende Andreas Christensen en Antonio Rüdiger. (Mundo Deportivo)