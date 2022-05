Levenslang stadionverbod voor kopstotende fan na winst Nottingham Forest

De fan die dinsdagavond na de overwinning van Nottingham Forest tegen Sheffield United (3-3 na twee wedstrijden, 3-2 in de penaltyreeks) een kopstoot gaf aan Billy Sharp is levenslang geschorst door de club. De aanvaller van Sheffield United, die wegens een blessure niet meedeed aan de beslissende play-off wedstrijd, kreeg na afloop van het duel een kopstoot van een fan tijdens de zogenaamde pitch invasion van de fans van de thuisploeg.

Nottingham is geschokt door het gedrag van zijn fan. “Nottingham Forest Football Club is ontsteld om te horen dat onze voormalige speler, Billy Sharp, is aangevallen toen hij het veld verliet na de wedstrijd van vanavond in The City Ground”, begint de club zijn statement op de officiële website. “De club zal samenwerken met de autoriteiten om de persoon op te sporen zodat hij een gepaste straf ontvangt voor zijn acties, waaronder een levenslange schorsing van Nottingham Forest. De club wil zich ook verontschuldigen tegenover Billy persoonlijk en bij Sheffield United Football Club.”

Absolutely disgraceful footage of a Forest fan headbutting Billy Sharp during the pitch invasion tonight. Sickening. pic.twitter.com/vGAdAGeiHh — FootballJOE (@FootballJOE) May 17, 2022

Sharp, die in het seizoen 2012/13 uitkwam voor Forest, was zelf ook ontdaan door de gebeurtenis. De 36-jarige Engelsman reageerde op zijn Instagram echter met klasse. “Ik wil Nottingham feliciteren met de overwinning en wens hen veel succes voor de finale. Eén klootzak zal mijn respect voor de Forest-supporters niet wegnemen, zeker als ex-speler van Forest. Bedankt voor alle berichten en steunbetuigingen.”

Nottingham is met de overwinning op Sheffield United nog maar één stap verwijderd van een terugkeer naar de Premier League, waar het in 1999 uit degradeerde. In de finale van de play-offs in het Wembley Stadium wacht Huddersfield Town, dat in de andere halve finale afrekende met Luton Town (2-1 over twee wedstrijden). ‘De wedstrijd van 200 miljoen’, zoals de finale van de play-offs ook wel wordt genoemd door het enorme bedrag dat de winnaar krijgt uitgekeerd in tv-gelden en dergelijke, vindt plaats op zondag 29 mei. De winnaar van het duel bemachtigt het laatste beschikbare Premier League-ticket.