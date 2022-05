Sjaak Swart zag Marc Overmars graag terugkeren bij Ajax: ‘Het is jammer’

Woensdag, 18 mei 2022 om 15:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:40

Sjaak Swart betreurt nog altijd het vertrek van Marc Overmars als directeur voetbalzaken bij Ajax. Overmars raakte begin februari in opspraak vanwege grensoverschrijdend gedrag bij meerdere vrouwelijke collega’s. De ex-directeur van Ajax besloot per direct te vertrekken, maar als het aan Swart had gelegen, had Overmars een nieuwe kans gekregen. De voormalig profvoetballer van onder meer Ajax, Barcelona en Arsenal ging in maart als technisch directeur aan de slag bij Royal Antwerp.

Middels een persverklaring maakte Ajax op 6 februari bekend dat Overmars zijn functie als directeur voetbalzaken zou neerleggen. Ingewijden bevestigden aan Het Parool dat Overmars onder meer dickpics heeft verstuurd naar een vrouwelijke medewerker van Ajax. Toch is Swart van mening dat het grensoverschrijdende gedrag van Overmars niet hoefde te leiden tot zijn vertrek. “Als ik in de clubleiding had gezeten, had ik Marc straf gegeven. En daarna weer proberen hem bij de groep te krijgen'', vertelt Mister Ajax tegenover Voetbal International.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

''Het is jammer wat er allemaal is gebeurd'', vervolgt Swart, die stelt dat Overmars een groot aandeel heeft gehad in de sportieve successen die Ajax de afgelopen jaren heeft weten te boeken. “Ook de aanstelling van Erik ten Hag is een schot in de roos gebleken. Ik was het heus niet altijd eens met zijn keuzes, maar in zijn totaliteit heeft Erik het hartstikke goed gedaan. Hij verdient een grote pluim.''

Keje Molenaar, die in het verleden tot 99 officiële duels in Amsterdamse dienst kwam, is ook van mening dat Ajax anders had moeten handelen nadat de club geconfronteerd werd met het grensoverschrijdende gedrag van Overmars. “Ik zou de beslissing over zijn lot bij Ajax niet zo onverhoeds hebben genomen. Als ik in de rvc had gezeten, zou ik Overmars geschorst hebben. Dan grondig uitzoeken wat er precies is gebeurd en daarna een beslissing nemen.” Molenaar begrijpt echter wel dat de rvc kort na de ophef over The Voice of Holland niet voor het vertrek van Overmars is gaan liggen. “Misschien dat ze zich achteraf afvragen of ze niet te voorbarig zijn geweest.''

Ten Hag fantaseerde na het binnenhalen van de 36ste landstitel voorzichtig over een nieuwe hereniging met zijn Overmars. "Dat is een romantische gedachte. We zijn samen heel succesvol geweest. Het is moeilijk om te zeggen dat het gebeurt, maar het zou zeker kunnen", zei Ten Hag tegen De Telegraaf over een mogelijke nieuwe samenwerking bij Ajax. "Grensoverschrijdend gedrag is een maatschappelijk probleem, want je ziet het overal: in de politiek en in het bedrijfsleven. Alles is met The Voice begonnen en hoeveel zaken hebben we daarna niet gehad? Als Johan Derksen terug kan…"