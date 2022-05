Mourinho stuurt week voor finale liefdesverklaring naar voorzitter UEFA

Woensdag, 18 mei 2022 om 15:40 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 15:40

José Mourinho heeft in aanloop naar de Conference League-finale tegen Feyenoord van volgende week woensdag een bijzonder bericht naar Aleksander Ceferin gestuurd. De Portugese trainer van AS Roma is blij met de introductie van het derde Europese clubtoernooi, zo blijkt uit het bericht dat hij naar de voorzitter van de UEFA stuurde. “Ik heb nog nooit zoveel hartjes ontvangen, zelfs niet van vrouwen”, zo geeft Ceferin in gesprek met 24ur.com aan.

Feyenoord en AS Roma treffen elkaar op 25 mei in de finale van de Conference League, die gespeeld wordt in Tirana. De winnaar van de eindstrijd mag zich de eerste Conference League-winnaar ooit noemen. Vooraf was er veel scepsis over het nieuw opgerichte toernooi, maar Mourinho is volgens de voorzitter van de UEFA laaiend enthousiast. “Er werd met veel scepsis naar de introductie van de Conference League gekeken, maar ik heb een bericht gehad van José Mourinho en hij was ontzettend gelukkig.” Het bericht werd na het bereiken van de finale naar Ceferin gestuurd. AS Roma was in de halve finale over twee wedstrijden te sterk voor Leicester City (1-1 en 1-0). De voormalig trainer van onder meer Chelsea werd na het laatste fluitsignaal overmand door emoties.

#Mourinho a fine partita era praticamente in lacrime. Perché una vittoria é sempre una vittoria, e questa vale davvero tanto. Per lui e per la Roma. #ASRoma #RomaLeicester pic.twitter.com/l5sokUlEbW — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) May 5, 2022

“José Mourinho is iemand die leeft voor voetbal en die emotioneel kan raken door voetbal. Het maakt hem uit of hij wint of verliest. Hij heeft alles gewonnen en heeft nu de kans om de eerste trainer in de geschiedenis te worden die de Conference League wint.” Dat Mourinho blij is met de beslissing van Ceferin om een derde Europees clubtoernooi op te zetten, wordt wel duidelijk uit het tekstbericht dat hij naar Ceferin stuurde. “Ik heb nog nooit zoveel hartjes ontvangen, zelfs niet van vrouwen.”

Mourinho verklaarde een kleine twee weken geleden voor de camera van BT Sport waarom hij zo emotioneel werd na het bereiken van de finale met AS Roma. “Ik voelde vanaf de eerste dag hoe groot dit is. De geschiedenis strookt niet met de sociale kracht van deze club.” AS Roma staat voor het eerst sinds 1991 in een Europese finale. “Daarom ben ik erg emotioneel. Natuurlijk heb ik grotere momenten beleefd dan dit. Maar ik voel niet voor mezelf, ik voel voor de mensen en mijn spelers. Voor ons is het geweldig om een Europese finale te bereiken. Voor ons is dit de Champions League.” Mourinho won eerder met zowel FC Porto als met Internazionale de Champions League. In het seizoen 2016/17 veroverde hij de Europa League door met Manchester United in de finale af te rekenen met Ajax (0-2).