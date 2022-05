Transfervrije Jürgen Locadia staat mogelijk voor terugkeer in Eredivisie

Woensdag, 18 mei 2022 om 14:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:45

Jürgen Locadia keert mogelijk terug in de Eredivisie. NEC heeft geïnformeerd naar de diensten van de 28-jarige aanvaller, zo weet De Gelderlander. Locadia is komende zomer transfervrij, daar hij over een aflopend contract bij VfL Bochum beschikt.

De Gelderlander meldt dat NEC nog niet in gesprek is met Locadia en dat het bovendien nog maar de vraag is of de Nijmegenaren aan de salariseisen van de spits kunnen voldoen. De transfer lijkt alleen gerealiseerd te kunnen worden met de hulp van Marcel Boekhoorn. onder aanvoering van geldschieter Marcel Boekhoorn kondigde de club vorig seizoen aan uit te willen groeien tot een stabiele Eredivisionist. De miljardair neemt naar verluidt ook een deel van de salarissen van Lasse Schöne en Wilfried Bony voor zijn rekening.

Locadia maakte in januari 2018 voor circa zestien miljoen euro de overstap van PSV naar Brighton & Hove Albion. Hij werd in de afgelopen jaren door Brighton verhuurd aan TSG Hoffenheim en FC Cincinnati, waarna begin dit jaar een transfervrij vertrek naar VfL Bochum volgde. “Ik had al eerder in de Bundesliga gespeeld en wilde weer minuten maken op dit niveau”, zei Locadia vorige maand tegenover het Eindhovens Dagblad. “Dat lukte heel aardig, maar door een blessure kon ik daarna niet meer in actie komen.” Het Duitse blad Kicker meldde dat Locadia geen toekomst meer bij Bochum heeft en hij op zoek moet naar een andere club.

Een terugkeer naar PSV leek een maand geleden nog geen optie voor Locadia. "Mede door blessures is het de laatste jaren allemaal wat minder geweest dan ik wilde, maar mijn ambities zijn er nog altijd. Ik hoop nog een aantal jaren in het buitenland te kunnen spelen, voordat ik naar de eredivisie terugkeer”, aldus de spits.