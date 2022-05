Feyenoord krijgt concurrentie van Dortmund in strijd om nieuwe linskback

Woensdag, 18 mei 2022 om 12:59 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 12:59

Borussia Dortmund is geïnteresseerd in de diensten van Ian Maatsen, zo weet het Duitse BILD te melden. De Nederlander staat onder contract bij Chelsea, en is dit seizoen verhuurd aan het Engelse Coventry City, dat uitkomt in de Championship. Naast de Duitse interesse geniet Maatsen naar verluidt ook belangstelling van Feyenoord. Volgens 1908, een Twitteraccount gelieerd aan het doorgaans betrouwbare Feyenoord Transfermarkt, zouden de Rotterdammers de linksback op hun wensenlijst hebben staan.

Dortmund is op zoek naar een linksback. Die Schwarzgelben zouden linksachter Nico Schulz hebben verteld dat hij op zoek kan gaan naar een andere club. Het Spaanse Mundo Deportivo meldde eerder dat Raphaël Guerreiro bij Barcelona is aangeboden, dat een aantal jaren geleden al een poging waagde voor de Portugees international. Andere kandidaten voor de linksbackpositie in Dortmund zijn Ramy Bensebaini van Borussia Mönchengladbach en David Raum van Hoffenheim.

De interesse van Feyenoord in de twintigjarige Maatsen mag geen totale verrassing heten, aangezien er in selectie van trainer Arne Slot met Tyrell Malacia slechts één echte linksback rondloopt. Ramon Hendriks wordt binnen de selectie van Feyenoord gezien als back-up van de drievoudig international van Oranje, maar Hendriks, van origine centrale verdediger, kwam dit seizoen nog niet verder dan 426 speelminuten in 9 officiële duels voor Feyenoord.

Maatsen zette zichzelf in 2019 op de kaart toe hij Europees kampioen werd met Nederland Onder 17. Hij was een van de doelpuntenmakers in de finale tegen Italië (4-2). Op zevenjarige leeftijd werd hij opgepikt door Feyenoord, maar na een jaar moest hij alweer vertrekken bij de Rotterdammers, onder meer omdat hij te klein was. Maatsen vertrok vervolgens naar Sparta om in 2018 via de jeugdopleiding van PSV de stap naar Chelsea te maken.

Maatsen beschikt bij Chelsea nog over een contract tot medio 2024. In 2019 maakte de jeugdinternational onder Frank Lampard zijn debuut voor de Londenaren in de League Cup tegen Grimsby Town (7-1 winst). Het was tot nog toe zijn enige optreden in de hoofdmacht van Chelsea, dat hem vorig seizoen uitleende aan Charlton Athletic. Dit seizoen wordt de twintigjarige linksback verhuurd aan Coventry City. In de Championship kwam Maatsen al tot veertig officiële duels, waarin hij goed was voor drie goals en één assist.