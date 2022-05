Klaassen lyrisch over ploeggenoot: ‘Hij kan alles, niet normaal’

Woensdag, 18 mei 2022 om 10:35 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 11:03

Davy Klaassen komt woorden tekort om de kwaliteiten van Jurriën Timber te beschrijven. In de Pak Schaal Podcast van Freek Jansen en Arco Gnocchi vertelt de middenvelder dat de centrale verdediger van Ajax in zijn ogen alle facetten van het vak beheerst. “Wat heeft hij niet?”, aldus Klaassen, die zich tevens uitspreekt over de interesse van Manchester United in Timber.

Gnocchi haalt in de podcast de kwaliteiten van Timber aan. “Als je mij anderhalf jaar geleden had gezegd: 'Timber wordt de onbetwiste rechtercentrale verdediger van Ajax’, had ik gezegd: ‘Timber?’” Freek Jansen haakt in op de woorden van zijn collega en is benieuwd naar de mening van Klaassen. “Hoe kijk jij naar hem?” Bij de voormalig speler van Everton bestaat geen twijfel over de kwaliteiten van zijn teamgenoot. “Voor mij kan hij alles. Dan zeggen ze altijd: ‘Ja hij is klein’, maar hij wint ook zijn kopduels, dus dat zegt mij allemaal niet zoveel. Niet normaal, die dribbelt gewoon iedereen voorbij af en toe", aldus Klaassen. “Wat heeft hij niet? Hij is sterk, hij is snel. Hij is rustig aan de bal. Zo goed.”

Timber wordt veelvuldig in verband gebracht met Manchester United, waar hij herenigd zou kunnen worden met Erik ten Hag. "Dat heb ik niet gezegd", reageert Klaassen als hem wordt gevraagd of hij tegen Ten Hag heeft gezegd dat Timber bij Ajax moet blijven. Klaassen denkt dat United een goede zet heeft gedaan door in zee te gaan met Ten Hag. "Engeland is wel iets anders natuurlijk. Het is een stuk heftiger allemaal. Aan de andere kant denk ik: hij (Ten Hag, red.) heeft zo'n duidelijke voetbalvisie. Als de spelers bij United dat willen aannemen en dat uit kunnen voeren, kan hij het ook daar gewoon heel goed doen. Dit is een super grote uitdaging. Ik hoop echt dat hij de tijd en steun krijgt van de voetbalmensen daar."

Klaassen weet hoe het is om in de Premier League te spelen. De middenvelder werd in de zomer van 2017 op advies van toenmalig manager Ronald Koeman door Everton naar Engeland gehaald. Koeman prees Klaassen om zijn werklust en manier van spelen. The Toffees betaalden Ajax een slordige 28 miljoen euro, maar het avontuur van Klaassen draaide uit op een fiasco. Een jaar na zijn komst op Goodison Park werd hij met slechts zeven Premier League-wedstrijden uit zijn lijden verlost door Werder Bremen. In de zomer van 2020 keerde hij terug in Amsterdam, waar hij vorig jaar de dubbel won en dit jaar de landstitel op zijn naam schreef met Ajax.