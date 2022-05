‘Enorm fiasco dreigt: Everton wil Dele Alli zonder basisplaats alweer kwijt'

Woensdag, 18 mei 2022 om 10:06 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:07

Er lijkt een vroegtijdig einde te komen aan het huwelijk tussen Everton en Dele Alli. De middenvelder werd afgelopen winter overgenomen van Tottenham Hotspur, maar heeft op Goodison Park nog niet weten te overtuigen. The Sun sorteert voor op een vertrek van de Engelsman zonder dat hij één keer in de basis heeft gestaan. Everton zou minimaal 23,5 miljoen euro tegemoet willen zien van geïnteresseerde clubs.

Tot verbazing van velen sloeg Everton op de slotdag van de winterse transferwindow toe met de komst van Alli. De middenvelder werd met veel bombarie binnengehaald en moest als belangrijke concurrent dienen van de eveneens ingelijfde Donny van de Beek. Alli tekende een contract tot medio 2024, maar komt nauwelijks voor in de plannen van manager Frank Lampard. Volgens the Sun moet Everton 25 procent van de uiteindelijk te ontvangen afkoopsom afstaan aan Tottenham. De club mikt naar verluidt op een transfersom van een slordige 24 miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Begin deze week drong Lampard er bij Alli op aan dat de middenvelder moet blijven vechten voor zijn kans in het elftal. De laatste keer dat hij binnen de lijnen stond was in de thuiswedstrijd tegen Chelsea, toen hij één minuut mocht opdraven. "Op dit moment maak ik me veel zorgen over het collectief", benadrukte Lampard aan de vooravond van de belangrijke thuiswedstrijd tegen Aston Villa van donderdag. "Als Alli een belangrijke rol speelt in de resterende wedstrijden zou dat geweldig zijn. Hij heeft goede dingen laten zien. Hij moet gewoon hard blijven trainen en heel goed gefocust blijven en vechten voor zijn kans."

Everton tastte diep in de buidel voor Alli. Volgens Engelse media betaalden the Toffees inclusief bonussen een kleine vijftig miljoen euro voor de middenvelder, daar hij bij Tottenham nog een doorlopend contract tot medio 2024 had. Zo zou er tien miljoen pond moeten worden betaald indien Alli de twintig wedstrijden aan zou tikken. Dat aantal heeft hij nog lang niet bereikt. In de Premier League staat de teller op negen wedstrijden, allen als invaller. In het bekertoernooi kwam hij nog helemaal niet in actie. Het lijkt er dan ook op dat Alli na zes maanden zonder basisplaats weer vertrekt.