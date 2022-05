Chiellini heeft serieuze aanbieding in beraad en staat op punt van vertrek

Woensdag, 18 mei 2022 om 09:06 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 09:16

Los Angeles FC heeft bevestigd Giorgio Chiellini een aanbieding te hebben gedaan. Waar transfermarktexpert Fabrizio Romano eerder al berichtte dat Chiellini twee aanbiedingen uit de Amerikaanse Major League Soccer heeft ontvangen, meldt de transferexpert nu ook de bevestiging vanuit LA FC. De verdediger van Juventus neemt na dit seizoen afscheid van la Vecchia Signora en vertrekt dus wellicht richting Amerika. Ook heeft de 37-jarige Italiaan laten weten in juni zijn laatste interland voor deAzzurri te zullen spelen.

Het Italiaanse Sky Sports berichtte vorige maand al dat Amerika sowieso de vervolgstap voor Chiellini gaat worden. Nu lijkt het erop dat LA FC de club gaat worden waar Chiellini zijn carrière zal gaan voortzetten. Volgens Romano wacht de club uit Los Angeles op groen licht vanuit het kamp van Chiellini. De Europees kampioen heeft een transfervrije status en schijnt een aantal dagen geleden ook een ander aanbod uit Amerika te hebben ontvangen. Vorige week kwamen berichten naar buiten dat ook Vancouver Whitecaps zeer geïnteresseerd zou zijn in de Italiaanse verdediger. Die club heeft met Vanni Sartini al een andere Italiaan aan boord.

Chiellini doing the stadium tourpic.twitter.com/YLlwIjaXHM — Juve Canal (@juve_canal) May 16, 2022

Chiellini maakte vorige week woensdag na de verloren finale om de Coppa Italia tegen Internazionale (2-4 na verlenging) een einde aan alle speculaties over zijn toekomst bij de club. "We hebben fantastische jaren gehad en nu is het aan de jonge jongens om het op te pakken. Ik heb alles gedaan wat ik kon en ik hoop dat ik iets heb betekend”, zei Chiellini. Maandagavond nam de 116-voudig international van Italië tegen Lazio na zeventien jaar afscheid van de club uit Turijn. De 37-jarige clubicoon kreeg om die reden na zeventien minuten een eervolle publiekswissel. Hij maakte na zijn wissel een ereronde door het hele stadion.

Eind april kondigde Chiellini tevens zijn afscheid als international van Italië aan. De mandekker liet na afloop van het gewonnen Serie A-duel met Sassuolo (1-2) weten te stoppen na de oefeninterland in juni tegen Argentinië. Chiellini behoort met 116 interlands al jarenlang tot de vaste kern van de Azzurri. De aanvoerder van Juventus had gehoopt na de winst van het EK ook op het WK 2022 in Qatar hoge ogen te gooien, maar omdat Italië zich niet kwalificeerde, zal hij na de aanstaande oefeninterland met Argentinië afzwaaien als international. "Als ik fit ben, zal ik spelen en neem ik afscheid van de nationale ploeg op Wembley, waar ik het hoogtepunt van mijn carrière heb bereikt met het winnen van het EK”, vertelde hij tegenover DAZN.