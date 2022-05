Italië weigert WK op te geven: ‘Deelname concreter dan mensen denken’

Woensdag, 18 mei 2022 om 08:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:46

In Italië hebben ze er alle vertrouwen in dat ze later dit jaar alsnog kunnen deelnemen aan het WK. Het land slaagde er voor de tweede keer op rij niet om zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap, maar de perikelen bij Ecuador - dat vermoedelijk een niet-speelgerechtigde speler heeft opgesteld - moet ervoor zorgen dat de equipe van Roberto Mancini alsnog aanwezig is in Qatar. "Het is concreter dan wat mensen denken", stelt voormalig lid van de Olympische CONI-commissie Franco Chimenti.

De Azzurri werd in de halve finale van de play-offs om een WK-ticket uitgeschakeld door Noord-Macedonië (0-1), maar weigert zich neer te leggen bij de uitschakeling. Chimenti, de huidige president van de Italiaanse golffederatie en voormalig lid van de CONI-commissie, ziet een concrete kans om in november alsnog in actie te komen in Qatar. "Er is nog steeds een kans dat Italië op het WK te zien is en die kans is concreter dan wat mensen denken", vertelde hij tegen La Repubblica. "Blijkbaar heeft Ecuador een speler opgesteld die niet speelgerechtigd was. Daar gaan ze de prijs voor betalen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Vorige week maakte de FIFA bekend dat er een officieel onderzoek gaat komen naar de beschuldigingen van de Chileense voetbalbond dat Ecuador de documenten van Byron Castillo zou hebben vervalst. Castillo speelde tijdens de WK-kwalificatie acht wedstrijden, waaronder twee keer tegen Chili, dat het WK niet haalde. Ecuador pakte vier punten tegen La Roja. Volgens La Repubblica zou de FIFA twee beslissingen kunnen nemen. De eerste optie is dat Ecuador alle punten verliest die zijn behaald in de wedstrijden waarin Castillo speelde, waardoor Chili hoger zou komen te eindigen in de kwalificatiegroep.

De andere optie is Ecuador uit te sluiten van het WK en het ticket aan een ander land te geven. In dat geval zou het ticket naar Italië kunnen gaan, daar zij momenteel het hoogst geklasseerde land zijn op de FIFA-ranking. "Als Ecuador daadwerkelijk wordt geweigerd op het WK moet er een vervanger komen en volgens de regels van de FIFA wordt dan het hoogst geklasseerde land opgeroepen. Op dit moment is dat Italië. Een herkansing zou niet oneerlijk zijn", vervolgt Chimenti. FIFA-voorzitter Gianni Infantino drukte onlangs alle hoop van Italië om alsnog deel te nemen aan het WK de grond in. "Alstublieft, wees serieus", zei hij bij een bezoek aan Florence.