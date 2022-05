Eindhovens Dagblad onthult torenhoge afkoopsom voor Sangaré

Woensdag, 18 mei 2022 om 07:39 • Laatste update: 07:43

PSV wil gigantische bedragen zien van clubs die belangstelling hebben voor Ibrahim Sangaré. De middenvelder moet minstens veertig miljoen euro opleveren, zo is volgens het Eindhovens Dagblad contractueel vastgelegd. Ook Cody Gakpo mag niet voor minder dan veertig miljoen euro vertrekken. De interesse in Sangaré begint langzaam op gang te komen. PSV-watcher Rik Elfrink weet dat Leicester City en Newcastle United de Ivoriaan graag zien komen deze zomer.

Sangaré was een van de drijvende krachten bij PSV het afgelopen seizoen. De middenvelder speelde nagenoeg alles en won met de Eindhovense club de TOTO KNVB Beker ten koste van Ajax. PSV is dan ook niet van plan om de defensief ingestelde middenvelder zomaar te laten gaan. Clubs die een poging willen wagen om Sangaré los te weken moeten minimaal veertig miljoen euro betalen. Het Eindhovens Dagblad schrijft dat dit zelfs contractueel is vastgelegd. De club vraagt daarmee de absolute hoofdprijs voor de Ivoriaans international.

De vastgestelde afkoopsom is opvallend hoog, wat betekent dat PSV niet zomaar van plan is om Sangaré te laten gaan. De middenvelder heeft nog een contract tot medio 2025 bij PSV. Sangaré werd in 2020 voor ruim zeven miljoen euro overgenomen van Toulouse, waardoor de Eindhovenaren flinke winst lijken te gaan maken. Naar verluidt hebben nog geen clubs zich officieel gemeld bij PSV voor Sangaré. Wel is er concrete belangstelling van Newcastle United en Leicester City. Newcastle was afgelopen winter ook al geïnteresseerd in de diensten van de middenvelder, maar kreeg toen nul op het rekest.

Sangaré vormde afgelopen seizoen een belangrijke schakel binnen het elftal van Roger Schmidt. Na een moeizaam debuutseizoen in Eindhovense dienst kwam hij deze jaargang tot 29 optredens in de Eredivisie, waarvan 26 keer als basisspeler. Daarin wist hij drie keer te scoren. De middenvelder won met PSV onder meer de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker ten koste van Ajax en deed tot de een na laatste speeldag mee om de landstitel. Ook bij de nationale ploeg van Ivoorkust is Sangaré een vaste waarde. Het land werd in november uitgeschakeld door het Kameroen van André Onana in de strijd om een WK-ticket.