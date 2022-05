Overmars zet Nederlandse enclave door en haalt volgende landgenoot

Woensdag, 18 mei 2022 om 07:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:15

Marc Overmars is bezig om een Nederlandse enclave te vormen bij Royal Antwerp. De technisch directeur, die dicht bij het aantrekken van Mark van Bommel is als nieuwe hoofdtrainer, heeft nu ook Andries Ulderink gestrikt, weet De Telegraaf. Ulderink was sinds 2020 assistent-trainer van Ron Jans bij FC Twente, maar besloot dinsdag plots te vertrekken bij de club uit Enschede nadat hij niet op dezelfde lijn zou zitten met Jans.

TC Tubantia meldde dinsdag dat Ulderink en Jans 'niet altijd op één lijn zaten' met elkaar. De Achterhoeker had nog een contract tot volgend jaar zomer bij FC Twente, maar dient dat dus niet uit. Ulderink werd intern gezien als stille kracht achter het succes van de Enschedeërs. FC Twente eindigde het seizoen knap als vierde en is volgend jaar verzekerd van Europees voetbal. "Ik heb twee jaar met heel veel plezier gewerkt bij FC Twente. Onder leiding van Ron Jans hebben we er met de technische staf hard aan gewerkt om de resultaten te halen die we hebben gehaald, met plaatsing voor Europees voetbal als ultieme prijs”, aldus Ulderink over zijn vertrek.

"Gaandeweg het seizoen kwam ik erachter dat ik over bepaalde technische zaken andere ideeën heb. Dat is niet erg, zolang het voor mij maar werkbaar blijft en ik geen concessies aan mezelf hoef te doen. Dat laatste was niet meer het geval en daarom vind ik dat ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen en besloten heb de club te gaan verlaten." Technisch directeur Jan Streuer betreurt het vertrek van Ulderink. "Jans, de overige leden van de technische staf, de spelers en ik vinden het uitermate jammer dat Andries deze stap heeft gezet. Hij voelt zich niet meer op zijn plek. Dan rest ons niets anders dan zijn besluit te respecteren."

Ulderink zit dus niet lang zonder werkgever. De Telegraaf meldt dinsdagavond laat dat de voormalig hoofdtrainer van Go Ahead Eagles en De Graafschap aan de slag gaat als assistent-trainer bij Royal Antwerp. Bij de Belgische club komt het tot een hereniging met Overmars, daar Ulderink en Overmars eerder samenwerkten bij Ajax. Ook bij Go Ahead Eagles werkten de twee met elkaar samen. Ulderink gaat als assistent fungeren van Van Bommel, die naar verluidt op korte termijn een tweejarig contract gaat tekenen bij Antwerp. De voormalig hoofdtrainer van PSV en VfL Wolfsburg zou al verschillende keren zijn gesignaleerd in Antwerpen.