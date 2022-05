Man United voert eerste gesprekken met Ajacied

Diverse Belgische clubs zijn in de race om de handtekening van Quinten Timber. De middenvelder van FC Utrecht staat in de belangstelling van onder meer Club Brugge en Royal Antwerp. (Le Soir)

Tyrell Malacia heeft over belangstelling niet te klagen. De vleugelverdediger van Feyenoord is op de radar verschenen bij Manchester United, Olympique Lyon en VfB Stuttgart. (Diverse Britse media)