Danilo maakt de transfervrije overstap van Ajax naar Feyenoord

Dinsdag, 17 mei 2022 om 22:36 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:06

Danilo maakt de overstap van Ajax naar Feyenoord, zo maakt het Algemeen Dagblad dinsdagavond bekend. De 23-jarige Braziliaan komt transfervrij over naar Rotterdam, waar hij zijn handtekening zet onder een contract tot medio 2026. Eerder onthulde De Telegraaf al dat Feyenoord er alles aan deed om de transfer rond te krijgen.

Begin april werd al duidelijk dat Feyenoord mikte op de uiterst pikante overstap. De Rotterdammers zijn al een tijdje op zoek naar een onbetwiste nummer één in de spits. Momenteel wordt de spitspositie ingevuld door Dessers. Ajax waagde eind vorig jaar nog een poging om zijn aflopende contract te verlengen, ook om zich zo te kunnen blijven verzekeren van een transfersom. Danilo miste waardering in het voorstel en kon daardoor dit jaar met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe club.

Danilo maakte begin 2020 zijn debuut in het eerste van Ajax in het uitduel met Heracles Almelo (1-0). Na nog twee invalbeurten tegen Getafe en FC Utrecht werd de Braziliaan het seizoen daarop verhuurd aan FC Twente. In Enschede kende Danilo een uitstekend seizoen, dat hij uiteindelijk afsloot met 17 treffers in 33 competitiewedstrijden. De spits vormde een gevaarlijk koppel met Václav Cerný, die eveneens het shirt van de Amsterdammers droeg in het verleden. Ajax-trainer Erik ten Hag gaf Danilo begin dit seizoen de kans als tweede spits achter eerste keus Sébastien Haller, maar imponeren kon hij niet.

Ajax besloot daarop in de winter door te schakelen en Brian Brobbey terug te halen van RB Leipzig. De huurling bewees zijn waarde wél, onder meer met een belangrijke treffer op bezoek bij NEC. Afgelopen zondag koos Ten Hag er zelfs voor om zowel met Brobbey als Haller te starten tegen AZ. Ook toen was de huurling trefzeker. Het is niet bekend wat de eventuele komst van Danilo betekent voor de positie van Dessers. Feyenoord heeft een optie tot koop op de spits van KRC Genk van vier miljoen euro.