Liverpool buigt achterstand ternauwernood om: bloedstollende slotdag volgt

Dinsdag, 17 mei 2022 om 22:40 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 23:06

Liverpool heeft de titelstrijd levend gehouden met een zege op bezoek bij Southampton. De ploeg van Jürgen Klopp kwam dinsdagavond al vroeg in de wedstrijd door een doelpunt van Nathan Redmond op achterstand, waarna Takumi Minamino de stand nivelleerde en Joël Matip de bezoekers aan een zege hielp: 1-2. Manchester City verdedigt zodoende op de laatste speeldag in de Premier League een voorsprong van één punt. The Citizens krijgen zondag bezoek van Aston Villa. Liverpool ontvangt diezelfde dag Wolverhampton Wanderers.

Ten opzichte van de gewonnen FA Cup-finale tegen Chelsea van afgelopen zaterdag had Klopp relatief veel wijzigingen in zijn ploeg doorgevoerd. Naast de geblesseerde Fabinho, Virgil van Dijk en Mohamed Salah, ontbraken Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané en Thiago in de selectie. De Duitse coach had een basisplek ingeruimd voor onder meer Harvey Elliott, Joe Gomez, Curtis Jones en Firmino. Minamino, vorig seizoen verhuurd aan Southampton, mocht ook vanaf het eerste fluitsignaal spelen. Bij de thuisploeg ontbrak Fraser Forster met een rugblessure. De doelman werd vervangen door Alex McCarthy.

?????????????? SOUTHAMPTON! ?? Nathan Redmond schiet raak en Liverpool zit al snel in de problemen... ?? Bij deze stand is Manchester City namelijk kampioen! ??#ZiggoSport #PremierLeague #SOULIV pic.twitter.com/YtpnTnlnAv — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 17, 2022

Southampton begon sterk aan de wedstrijd en kwam na ruim tien minuten spelen op voorsprong toen Redmond op voortreffelijke wijze doel trof. Lyanco veroverde de bal na een stevig duel en bezorgde de bal bij Nathan Tella. Redmond kreeg de bal vervolgens rond de middenlijn aangespeeld en stoomde op richting het strafschopgebied. De middenvelder dribbelde naar binnen en vond met een knap schot de verre hoek achter doelman Alisson Becker: 1-0. Ondanks hevige protesten aan de kant van Liverpool keurde arbiter Martin Atkinson de treffer goed. Liverpool wist wat het te doen stond en ging met succes op zoek naar de snelle gelijkmaker.

Diogo Jota legde na een klein halfuur spelen een pass van Gomez met zijn borst panklaar voor Minimano. De Japanner twijfelde geen moment en klopte McCarthey in de korte hoek: 1-1. The Reds gingen door met de jacht op doelpunten en men trof een minuut later bijna opnieuw doel via Minamino, die echter naast schoot. Op slag van rust kreeg Klopp een domper te verwerken toen Gomez geblesseerd raakte. Het been van de verdediger bleef in een duel met Tella vastzitten en maakte een vervelende beweging. Met Jordan Henderson in de ploeg voor de uitgevallen Gomez ging Liverpool op zoek naar de voorsprong.

??????????! ? Liverpool stelt orde op zaken en komt op voorsprong tegen Southampton! ?? The Reds draaien wéér een achterstand helemaal om... ??#ZiggoSport #PremierLeague #SOULIV pic.twitter.com/hKMgo52qOb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 17, 2022

Halverwege de tweede helft vond Liverpool de voorsprong. Mohamed Elyounoussi werkte een corner van Konstantinos Tsimikas bij de eerste paal weg en zag de bal op het hoofd van Matip belanden. Met een reflex wist de Kameroener de bal knap achter doelman McCarthey te krijgen: 1-2. Liverpool had waar het voor was gekomen en verdedigde met succes de voorsprong.