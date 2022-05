ADO Den Haag verslaat FC Eindhoven en is een stap verwijderd van finale

Dinsdag, 17 mei 2022 om 21:56 • Shane Jebbink • Laatste update: 22:04

ADO Den Haag heeft in het eigen Cars Jeans Stadion gewonnen van FC Eindhoven. De thuisploeg kwam in de eerste helft op een dubbele voorsprong via doelpunten van Dhoraso Klas en Thomas Verheydt. Joey Sleegers bracht FC Eindhoven vanaf de strafschopstip dichterbij, maar de Eindhovenaren konden geen gelijkmaker meer forceren: 2-1. De treffer biedt FC Eindhoven wel perspectief voor de return van de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs, die zaterdag op het programma staat. De winnaar van het tweeluik zal aantreden tegen Excelsior of Eredivisionist Heracles Almelo, die in de andere halve finale uitkomen. De eerste wedstrijd tussen die twee ploegen wordt woensdag om 18.45 uur afgetrapt.

Na vijf minuten leek FC Eindhoven op voorsprong te kunnen komen in Den Haag, toen Charles-Andreas Brym na een uitstekende pass van Brian de Keersmaecker alleen af kon lopen op doelman Alessandro Damen. De jarige doelman van ADO had echter een uitstekende redding in huis, waarna hij een kopbal van Jort van de Sande uit de daaropvolgende corner ook wist te keren. Het antwoord van ADO kwam na een klein kwartier spelen. In een periode waarin FC Eindhoven door een blessure van Matthias Verreth tijdelijk met tien man stond ging Klas de combinatie aan met Verheydt, waarna hij de bal zelf buiten bereik van Nigel Bertrams in de linkerhoek schoot: 1-0.

Sem Steijn testte Bertrams een paar minuten later met een poging van afstand, maar de Bestenaar pareerde de poging. Verheydt wist de voorsprong voor ADO wel te vergroten. Een voorzet van Boy Kemper bereikte de bonkige spits, die met een kiezelharde kopbal via de binnenkant van de paal prachtig doel trof: 2-0. Op slag van rust kreeg Sleegers op aangeven van invaller Jens van Son een kans op de aansluitingstreffer, maar hij schoot recht op Damen af. Tien minuten na rust voorkwam Mawouna Amevor met het hoofd dat Gregor Breinburg vanaf de rand van het strafschopgebied binnenschoot. Diezelfde Amevor stuurde Brym even later op Damen af; de Canadees stuitte echter op de doelwachter.

Na 72 minuten kreeg FC Eindhoven een opgelegde kans om de aansluitingstreffer te maken. De koud ingevallen Justin Ogenia werd in het strafschopgebied aangetikt door Herve Matthys, waarna scheidsrechter Jochem Kamphuis naar de stip wees. Sleegers schoot de strafschop gedecideerd in de linkerhoek, waarmee hij zijn ploeg terugbracht in de wedstrijd: 2-1. Sleegers zorgde met een wippertje op aangeven van Amevor bij aanvang van het Haags kwartiertje bijna voor de gelijkmaker, maar de meegelopen Jamal Amofa kon de bal voor de doellijn weghalen. In dat welbelkende kwartiertje in de Hofstad leek ADO nog een doelpunt te willen maken, terwijl FC Eindhoven vrede leek te hebben met de stand. Laatstgenoemde club kreeg zijn zin, aangezien er niet meer gescoord werd in het restant van de wedstrijd.