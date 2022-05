Go Ahead Eagles verzekert zich van transfervrije komst Finn Stokkers

Dinsdag, 17 mei 2022 om 19:21 • Shane Jebbink • Laatste update: 19:28

Go Ahead Eagles heeft zich verzekerd van de diensten van Finn Stokkers, zo maakt de Deventer club dinsdag bekend. De spits beschikt bij RKC Waalwijk over een aflopend contract en maakt in de zomer de overstap naar de club uit Overijssel. Stokkers heeft een contract getekend voor drie seizoenen. In de laatste weken van het seizoen was de aanvaller op dreef namens RKC. De Brabanders speelden zich midweeks tegen Heracles Almelo veilig.

In de laatste vier wedstrijden in de Eredivisie wist RKC mede door drie doelpunten en twee assists van Stokkers maar liefst tien punten te pakken. Mede daardoor verzekerden de Brabanders zich van de tiende plek in de Eredivisie, waarmee nog een jaar op het hoogste niveau een zekerheid werd. Ook Paul Bosvelt zag Stokkers uitblinken in de laatste weken van de competitie. “In de beslissende fase van het seizoen heeft hij zijn kwaliteiten bij RKC Waalwijk laten zien”, is de technisch directeur van Go Ahead Eagles complimenteus.

“Met Finn hebben we een spits aan kunnen trekken met een enorme drive, die inmiddels ook over de nodige Eredivisie-ervaring beschikt”, gaat Bosvelt verder. Ook Stokkers is in zijn nopjes met de overgang naar Deventer. “De club sprak mij heel erg aan en ook heb ik met Richard van der Venne – mijn ploeggenoot bij RKC Waalwijk – veel over Go Ahead Eagles gesproken”, legt de aanvaller uit. “Richard was alleen maar positief over de club. De keuze voor Go Ahead Eagles was voor mij dan ook niet meer dan logisch.”

Stokkers zegt onder meer onder de indruk te zijn van de Adelaarshorst. “Van de eerdere wedstrijden die ik met Sparta Rotterdam, NAC Breda, Fortuna Sittard en RKC in een volle Adelaarshorst heb gespeeld, weet ik nog dat ik de sfeer in het stadion altijd geweldig vond. Dus ik kijk er enorm naar uit om de Eagles-supporters volgend seizoen achter mij te hebben staan.” Stokkers wil zich met Go Ahead zien te handhaven, zoals hij de afgelopen twee seizoenen deed bij RKC. “Dat is het teamdoel om gezamenlijk te bereiken”, klinkt het.