Barcelona stelt maximumbedrag vast voor Robert Lewandowski

Dinsdag, 17 mei 2022 om 17:29 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:54

Barcelona is niet van plan om meer dan 35 miljoen euro te betalen voor Robert Lewandowski, weet Mundo Deportivo. De aanvaller van Bayern München staat al enige tijd in de belangstelling van de Catalaanse grootmacht. Barça hoopt de komende dagen een ontmoeting te plannen met de clubleiding van der Rekordmeister om de contractsituatie te bespreken. Het is de bedoeling om de Poolse spits voor zo'n dertig miljoen euro over te nemen, daar de Pool nog een bescheiden contract heeft tot volgend jaar zomer.

Het aantrekken van Lewandowski heeft de hoogste prioriteit voor de clubleiding van Barcelona. De club heeft vastgesteld dat er behoefte is aan een speler die garant staat voor cijfers na het vertrek van Lionel Messi. Om opnieuw mee te kunnen doen om de prijzen is het van groot belang dat er een speler wordt aangetrokken die soortgelijke cijfers kan overleggen, zo klinkt het. Ondanks het feit dat Lewandowski in augustus de 34 jaar aantikt, zijn ze er in Camp Nou van overtuigd dat de aanvalsleider nog altijd in staat is om de komende drie jaar voor de nodige doelpunten te zorgen. Sinds Lewandowski de dertig jaar is gepasseerd slaagde hij er elk seizoen in om gemiddeld meer dan één doelpunt per wedstrijd te maken.

Spaanse media stellen dat Barcelona er alles aan gaat doen om Lewandowski in te lijven. Anderzijds heeft de Catalaanse grootmacht duidelijke grenzen, daar het contract van de spits volgend jaar zomer afloopt en hij met zijn 33 jaar geen jonkie meer is. Daarnaast staat de erbarmelijke financiële situatie geen grote uitgaven toe, integendeel. De club is niet van plan om meer dan 35 miljoen euro uit te geven en mikt op een bedrag van rond de 30 miljoen. Indien Bayern weigert om Lewandowski te laten gaan of meer dan dertig miljoen euro eist, is Barcelona naar verluidt bereid om maximaal vijf miljoen euro meer uit te trekken.

Mundo Deportivo schrijft dat Lewandowski zijn wil om naar Barcelona te vertrekken kracht bijzet door in te stemmen met een salarisverlaging. Bronnen dicht bij de onderhandelingen zeggen dat de spits netto zes miljoen euro per jaar moet inleveren. Lewandowski strijkt momenteel bij Bayern 22 miljoen euro bruto op per jaar. Met het gebaar van Lewandowski, plus zijn uitspraken weg te willen bij Bayern, rekent Barcelona zich rijk. “Het is heel goed mogelijk dat dit mijn laatste wedstrijd voor Bayern was. Ik kan het niet met honderd procent zekerheid zeggen, maar waarschijnlijk vertrek ik", zei de Pool na afloop van de wedstrijd tegen VfL Wolfsburg (2-2).

Het Duitse Sport1 claimde afgelopen zaterdag al dat Barcelona een mondeling akkoord had bereikt met Lewandowski over een driejarige overeenkomst. De cijfers van de spits zijn duizelingwekkend te noemen. In het seizoen 2019/20 kwam de teller uit op 55 doelpunten in 47 wedstrijden, vorig jaar kwam Lewandowski tot 48 doelpunten in 40 wedstrijden. Dit seizoen was hij goed voor 50 treffers in 46 optredens. De prestaties van Lewandowski hebben ertoe geleid dat zijn naam de voorbije jaren veelvuldig voorbij is gekomen in de strijd om de Gouden Bal. In 2020 zag hij de individuele prijs echter niet uitgereikt worden in verband met de coronapandemie. Afgelopen jaargang ging de titel naar Lionel Messi.