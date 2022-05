Rangers-fans misdragen zich op vlucht: ‘Misselijkmakend om te aanschouwen’

Dinsdag, 17 mei 2022 om 18:23

Een aantal fans van Rangers is maandag uit een vliegtuig gezet wegens misdragingen. Eén supporter werd zelfs al voor het opstijgen verwijderd uit het toestel. De fans waren op weg naar Sevilla, waar de Schotten onder leiding van Giovanni van Bronckhorst woensdagavond in actie komen in de Europa League-finale tegen Eintracht Frankfurt. De plaatselijke politie verwacht dat er in totaal zo'n 150.000 fans hun weg naar Zuid-Spanje zullen maken.

Het vliegtuig met Schotse fans stond gepland te vertrekken uit Manchester en te landen in Faro. De vertrektijd moest echter worden uitgesteld doordat een Ranger-fan de orde verstoorde. De man - die na de verwijdering op de startbaan druk discussiërend met enkele gerechtsdienaren te zien was en later in handboeien werd geëscorteerd - bleek echter niet het laatste probleem op de vlucht.

De vlucht moest zelfs noodgedwongen worden omgeleid naar het Franse Nice, nadat fans van Rangers zich misdroegen in het vliegtuig. De medewerkers van het vliegtuig voelden zich genoodzaakt deze beslissing te nemen nadat de fans tijdens een medisch noodgeval, waar een vrouw door een aanval aan het zuurstof moest, producten stalen en zich richting de stewardessen van dienst misdroegen. Tevens negeerden de supporters meerdere aankondigingen om te stoppen met roken en vapen in de toiletten.

De vijf raddraaiers werden achtergelaten in de handen van de lokale politie in de Franse havenstad, waarna het vliegtuig zijn weg kon vervolgen richting Faro. Een ooggetuige schrok door het gedrag van de fans. “Het was ronduit misselijkmakend om te aanschouwen - mensen die zich zo dronken en dom gedroegen in een vol vliegtuig", citeert the Sun uit de mond van een getuige. "Ze negeerden simpelweg alles wat ze te horen kregen. De stewardessen deden hun best, maar ze wilden niet luisteren."

Ondertussen bereidt de lokale politie in Sevilla zich voor op de eindstrijd van woensdagavond. Er wordt verwacht dat een stortvloed aan fans zich zullen verplaatsen richting de stad. In totaal zouden zo’n 100.000 Schotse fans en 50.000 Duitse fans rond de eindstrijd te vinden zijn in Sevilla. Dit aantal overtreft de capaciteit van het Estadio Sanchez Pizjuan ruim: in het stadion is slechts plek voor 42.700 mensen. Beide clubs hebben 'slechts' 9.500 tickets gekregen voor hun fans, waardoor het merendeel van de supporters ticketloos zal afreizen naar Andalusië.