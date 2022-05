Linssen nadert persoonlijk akkoord en wacht eerste buitenlandse avontuur

Dinsdag, 17 mei 2022 om 16:29 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 16:34

Bryan Linssen nadert een persoonlijk akkoord met het Japanse Urawa Red Diamonds. De aanvaller gaf vorige week al aan dat hij in gesprek was met de Aziatische club, en nu meldt RTV Rijnmond dat de aanvaller de afgelopen dagen dichter bij een overgang richting Japan is gekomen. Linssen heeft nog een contract voor één seizoen bij Feyenoord, dat naar alle waarschijnlijkheid een bescheiden transfersom tegemoet kan zien.

Linssen is bezig aan zijn tweede seizoen in Rotterdam, waar hij momenteel op 17 doelpunten en 10 assists staat in 52 officiële wedstrijden. Trainer Arne Slot geeft de laatste weken de voorkeur aan Cyriel Dessers in de punt van da aanval, waardoor Linssen het vooral met invalbeurten moet doen. Ook in de Conference League-finale tegen AS Roma gaat de voorkeur zeer waarschijnlijk uit naar Dessers. Linssen heeft Urawa Red Diamonds volgens RTV Rijnmond laten weten open te staan voor een avontuur in Japan en zou de laatste dagen dicht bij een persoonlijk akkoord zijn gekomen.

Linssen erkende twee weken geleden na het bereiken van de Conference League-finale tegenover ESPN dat er interesse in hem is. “Ik kan het wel ontkennen, maar natuurlijk speelt er wat. Maar op dit moment heb ik me echt alleen gefocust op deze wedstrijd. Dat meen ik oprecht, omdat dit een once in a lifetime is. Nu heb ik in ieder geval twee weken de tijd om een paar mailtjes te beantwoorden", zei de aanvaller destijds. “Zodra we weer richting die finale gaan, wil ik er niks meer over horen. Er is maar één ding dat telt. Ik wil die prijs winnen, want dat gaat me daarna nooit meer gebeuren. We gaan er alles aan doen.”

Ruim een week geleden meldde Voetbal International dat Linssen in de belangstelling staat van Urawa Red Diamonds. Feyenoord gaat niet in de weg liggen voor een eventuele overstap en geeft de aanvaller de ruimte om te onderhandelen met de Japanners. Voor de spits is het vooral belangrijk dat het complete plaatje klopt. "Dat er wat speelt is duidelijk en dat ik met ze aan het praten ben is ook zeker zo. Of we er echt gaan uitkomen weet ik oprecht niet. Waar dat vanaf hangt? Het hele plaatje! Het is niet naast de deur en dan moet alles kloppen. Het is niet alleen een salaris."