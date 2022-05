‘Frenkie de Jong kan slechts onder één voorwaarde bij Barcelona blijven’

Dinsdag, 17 mei 2022 om 16:05 • Shane Jebbink • Laatste update: 16:08

Frenkie de Jong kan volgens Gerard Romero enkel bij Barcelona blijven als hij een salarisverlaging accepteert. Dat meldt de journalist en Barça-watcher op zijn twitch-kanaal los Jijantes FC. De Nederlander wordt al enkele weken in verband gebracht met een transfer, daar de Catalanen wanhopig op zoek zijn naar manieren om hun precaire financiële situatie te verbeteren. Een verkoop van De Jong zou de club daarbij goed uitkomen, ondanks dat zowel Xavi als de middenvelder zelf tevreden lijken over de samenwerking.

De Jong kwam in de zomer van 2019 voor maximaal 86 miljoen euro over van Ajax. Daarbij werd een contract tot 2026 ter waarde van 12 miljoen euro netto uitgedeeld aan de destijds 22-jarige Oranje-international. Dat afgesproken bedrag drukt nog altijd zwaar op de begroting van Barcelona, dat wanhopig op zoek is naar manieren om de kosten te drukken. Een van de opties die momenteel besproken worden is een salarisverlaging voor De Jong. De middenvelder zou naar verluidt niet onwelwillend tegenover de salarisvermindering staan, aangezien hij graag wil blijven bij de nummer twee van LaLiga.

Volgens Romero zijn andere contractvoorwaarden de enige manier voor De Jong om te kunnen blijven bij Barcelona. De club zou overwegen om de middenvelder te verkopen. Buiten het verdwijnen van zijn astronomische salaris zou dat een stevig transferbedrag kunnen opleveren wat Barcelona kan gebruiken voor andere doeleinden. Romero meldde eerder dat Barça uit angst voor vermindering van de transferwaarde van De Jong bereid zou zijn om zijn verlies te nemen en voor minimaal zeventig miljoen euro afscheid te nemen. Verschillende clubs hebben hun interesse inmiddels kenbaar gemaakt.

Onder meer Manchester United wordt nadrukkelijk genoemd als nieuwe bestemming. Volgens Romero zou het zelfs al voor ‘95 procent zeker zijn’ dat De Jong naar de Engelse grootmacht vertrekt, al ontkende de Engelstalige tak van ESPN dat met klem. De Jong zou sowieso het liefst in Camp Nou blijven, zoals transfermarktexpert Fabrizio Romano eerder deze maand ook al benadrukte. Mocht De Jong toch vertrekken, zou hij mikken op een club die volgend seizoen uitkomt in de Champions League; Manchester United voldoet niet aan dat criterium.

Een andere club met belangstelling, Manchester City, zou wél een aantrekkelijkere optie kunnen zijn. In 2019 hadden the Citizens al interesse in De Jong, die er toen voor koos om Ajax in te ruilen voor Barcelona. Josep Guardiola, de manager van Manchester City, wordt omschreven als een 'bewonderaar' van De Jong. Hoewel de kapitaalkrachtige grootmacht vorige week al de portemonnee trok voor Erling Braut Haaland, meldt ESPN dat men nog niet klaar is op de transfermarkt. Mede door een aanstaand vertrek van Fernandinho is er ruimte voor versterking op het middenveld.