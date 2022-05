Juventus gaat voor drie zomerse topaankopen; eerste akkoord is bereikt

Dinsdag, 17 mei 2022 om 13:54 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 14:03

Ángel Di María heeft een akkoord bereikt met Juventus, zo meldt GOAL. De 34-jarige vleugelaanvaller van Paris Saint-Germain was gezien zijn naderende transfervrije status een uiterst interessante optie voor la Vecchia Signora, dat een creativiteitsimpuls kan gebruiken. De international van Argentinië tekent voor een jaar in Turijn, met een optie voor een tweede seizoen. Naast Di María heeft Juventus zijn peilen op nog twee andere zomeraanwinsten gericht.

Trainer Massimiliano Allegri is naarstig op zoek naar versterkingen voor volgend seizoen. Juventus is dit seizoen op de vierde plaats in de Serie A geëindigd en raakte het zicht op de titel al een aantal weken geleden definitief kwijt. De Argentijn heeft volgens de trainer van de club uit Turijn alle gewenste eigenschappen en is met zijn ervaring en technische kwaliteiten een welkome toevoeging aan de selectie van Juventus. De transfervrije Di María tekent een eenjarig contract bij Juventus met een optie voor een tweede seizoen, en gaat naar verluidt zeven miljoen euro per jaar verdienen. Naast de linkspoot wil Allegri zijn team verder versterken met Ivan Perisic en Paul Pogba. De entourage van laatstgenoemde zou de gesprekken met Juventus inmiddels hebben geopend, zo meldde Sky Sports maandag.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Juventus kan in het geval van Di María geen gebruik maken van de Decreto Crescita, een wet die in 2019 is ingevoerd in Italië. Voor voetballers (en andere miljonairs) is vanaf 2020 de helft van hun inkomen vrijgesteld van belasting. Over de andere helft betalen ze 43 procent, waardoor de belasting over hun totale salaris neerkomt op slechts iets meer dan twintig procent. Di María strijkt netto dertien miljoen euro per jaar op bij PSG. De wet treedt echter alleen in werking bij een dienstverband van drie jaar of langer, en geldt dus niet voor het contract dat Di María bij Juventus tekent.

De Argentijn wil graag in een competitie van hoog niveau blijven spelen om zo de kans op deelname aan het WK in Qatar, dat eind dit jaar plaatsvindt, te vergroten. Di María kondigde vorige maand zijn afscheid als international aan en hoopt als laatste kunstje in het shirt van la Albiceleste een gooi naar de wereldtitel te kunnen doen. De creatieveling zou zijn carrière in zijn geboorteland willen afsluiten door uiteindelijk terug te keren bij Rosario Central.

Di María greep met PSG eerder deze maand de landstitel in Frankrijk. De linkspoot maakte dit seizoen in 30 officiële wedstrijden zijn opwachting voor de Franse topclub en was daarin goed voor vier doelpunten. Di María is bezig aan zijn zevende seizoen in Parijs, nadat hij eerder uitkwam voor Rosario Central, Benfica, Real Madrid en Manchester United. Bij Real Madrid wist Di María onder meer beslag te leggen op de landstitel en de Spaanse beker, en veroverde hij ook de Champions League en de Supercup.