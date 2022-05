Leegloop bij Vitesse dreigt: ‘Ik wil hogerop, richting Oranje'

Dinsdag, 17 mei 2022 om 12:56 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:00

Riechedly Bazoer heeft over belangstelling niet te klagen. De 25-jarige centrale verdediger annex middenvelder beschikt bij Vitesse over een aflopend contract en zal Arnhem komende zomer na drie seizoenen verlaten. Via een topclub wil Bazoer weer in beeld komen bij het Nederlands elftal.

Bazoer kon tijdens de winterse transferperiode rekenen op concrete belangstelling van Feyenoord en PSV. Een transfer naar de Nederlandse top lijkt er komende zomer echter niet meer in te zitten. Mede dankzij zijn transfervrije status is Bazoer wel een gewild doelwit voor verschillende buitenlandse clubs. In Frankrijk staat hij op een shortlist van AS Monaco, Lille, Olympique Marseille en Olympique Lyonnais, terwijl de zesvoudig international in Duitsland wordt gevolgd door Bayer Leverkusen en Borussia Mönchengladbach en VfB Stuttgart. In Italië heeft hij zich in de kijker gespeeld bij AS Roma, Sassuolo en Fiorentina de spelbepaler in de gaten.

Bazoer kijkt er naar uit om op de korte termijn weer een stap omhoog te maken. “Ik wil om de prijzen spelen én op persoonlijk vlak sportief vooruitgang boeken”, zegt Bazoer tegenover De Gelderlander. “Er is veel interesse en er zijn volop contacten. Daarbij zijn clubs ook concreet. Maar een keuze maken, is daarmee ook best lastig. Dat komt door de luxe van het aanbod, maar ook door mijn persoonlijke voorkeuren. Ik wil hogerop. Richting Oranje, ja. Dat zou mooi zijn.”

Danilho Doekhi vertrok maandag naar Union Berlin 1. FC Union Berlin. Zijn vertrek leek het begin van een ogenschijnlijke leegloop bij Vitesse, daar naast Bazoer ook Eli Dasa en Oussama Darfalou vertrekken bij de club. Zij beschikken eveneens over een transfervrije status. Daarnaast keren huurlingen Jacob Rasmussen, Yann Gboho, Loïs Openda en Adrian Grbic terug naar hun eigenlijke werkgever. Vitesse had de mogelijkheid om in de winter verschillende spelers te verkopen, maar gaf destijds prioriteit aan het sportieve aspect, daar de Arnhemmers nog op drie fronten actief waren. Uiteindelijk bleek in de beker Ajax te sterk (5-0), was in de Conference League AS Roma het eindstation en moet nu via de play-offs een Europees ticket voor volgend seizoen bemachtigd zien te worden.