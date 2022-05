MMA-vechter Victor K. gehoord als verdachte in onderzoek rond dood Lukoki

MMA-vechter Victor ’Tigri’ K. uit Almere is als verdachte gehoord in het onderzoek rond de dood van Jody Lukoki, zo meldt De Telegraaf. K. was eerder verdachte in de moord op Esther Paul in 2017. Lukoki overleed op 9 mei. De politie Midden-Nederland bevestigt aan de krant dat K. wordt verdacht van mishandeling van de voetballer.

"Er worden verschillende getuigen en verdachten gehoord deze week", zegt een woordvoerder van de politie tegenover De Telegraaf. "Het onderzoek loopt nog. Het Openbaar Ministerie zal uiteindelijk het besluit tot vervolging nemen. Sectie op het lichaam van Lukoki moest uitsluitsel geven over de doodsoorzaak van Lukoki. Het viel volgens de politie nog niet met zekerheid te zeggen dat de aanvaller op 29-jarige leeftijd is komen te overlijden als gevolg van een gewelddadige ruzie met familieleden. Sectie op zijn lichaam is inmiddels verricht, al wil de politie nog niks zeggen over de uitslag.

Volgens het Algemeen Dagblad heeft de voetballer 'rake klappen' geïncasseerd op een feest, dat een week voor zijn overlijden hebben plaatsgevonden. Toen hij eenmaal thuis was, besloot hij vanwege extreme hoofd- en kniepijn naar het ziekenhuis te gaan, waar het snel bergafwaarts ging met zijn gezondheid.

Dokters constateerden dat een been van Lukoki als gevolg van een hardnekkige infectie en zuurstoftekort geamputeerd moest worden. De infectie zou mogelijk ontstaan zijn door het gebruik van lachgas. Na die zware ingreep werd hij tijdelijk in coma gehouden. Maandag rond 06.00 uur overleed hij aan een hartstilstand, meldde het Algemeen Dagblad op basis van bronnen rondom de overleden aanvaller.

Lukoki speelde gedurende zijn carrière onder meer voor Ajax, SC Cambuur en PEC Zwolle. Meest recentelijk stond hij onder contract bij FC Twente, waar zijn verbintenis eerder dit jaar werd verbroken. De aanvaller kwam geen minuut in actie voor de Tukkers, daar hij in de zomer zwaar geblesseerd raakte. Lukoki zag zijn verbintenis eerder dit jaar verbroken worden.

Victor K. was eerder verdachte in de moord op Esther Paul in 2017. Paul werd in 2017 dood aangetroffen in het Veluwemeer. De Telegraaf schrijft dat het Openbaar Ministerie in 2019 besloot om af te zien van vervolging van K. wegens een gebrek aan bewijs. Menno Groenveld, de zaakwaarnemer van Lukoki laat tegen de krant weten dat zijn familie overtuigd is dat de voormalig profvoetballer is komen te overlijden als gevolg van een gewelddadige ruzie.

De advocaat van K., Jan-Hein Kuijpers, is ook met een reactie gekomen. "Er is op een feest onenigheid geweest tussen Lukoki en familieleden. Mijn cliënt gaf mensen een lichte ’bitch-slap’ om ze tot de orde te roepen en escalatie te voorkomen. Dat is alles. En mij is duidelijk verteld door de politie dat de dood van Lukoki niet het gevolg is van een mishandeling, maar van een bacteriële infectie", aldus Kuijpers.