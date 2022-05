PSV denkt serieus aan terugkeer van Brenet; Feyenoord is al stap verder

Dinsdag, 17 mei 2022 om 10:44 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:58

Joshua Brenet heeft zich door zijn goede prestaties bij FC Twente in de kijker gespeeld van verschillende clubs, schrijft het Eindhovens Dagblad. PSV, de club waar de 28-jarige vleugelverdediger in de jeugd speelde en ook doorbrak, zou zelfs al geïnformeerd hebben in Enschede. Ook Feyenoord hengelt naar de diensten van Brenet en wil zo snel mogelijk zaken doen met de club waartegen het afgelopen zondag nog met 1-2 ten onder ging.

Brenet maakte in 2011 van AVV Zeeburgia de overstap naar de jeugdopleiding van PSV. In december 2012 werd zijn ontwikkeling op De Herdgang beloond met zijn debuut in het eerste elftal, in de Europa League tegen Napoli (1-3 winst). Lang schommelde Brenet tussen bank en basis in Eindhoven; pas in het seizoen 2017/18 was de rechtsback steevast verzekerd van een plek bij de eerste elf. Het betekende ook meteen zijn laatste seizoen in Eindhoven: voor 3,5 miljoen maakte Brenet de overstap naar TSG Hoffenheim.

Het avontuur in Duitsland liep uit op een deceptie, en afgelopen winter keerde hij transfervrij terug in Nederland. Brenet imponeerde in zijn halfjaar bij Twente, waardoor de interesse in zijn persoon begon aan te wakkeren. Nu meldt het Eindhovens Dagblad dat de tweevoudig Oranje-international kan terugkeren bij de club waar het voor hem allemaal begon. Feyenoord is echter al een stap verder en heeft al een officiële aanbieding bij Brenet neergelegd. Ook enkele buitenlandse clubs hebben hun aandacht gevestigd op de back, die eind juni transfervrij kan vertrekken uit Enschede.

PSV en Feyenoord volgen wat betreft de rechtsbackpositie ook de ontwikkeling van Milan van Ewijk nauwgezet. De Eindhovenaren hebben vooralsnog alleen Philipp Mwene als 'echte' rechtsback, terwijl het team van Arne Slot iets ruimer bezet is met Lutsharel Geertruida en Marcus Pedersen als opties. Het Eindhovens Dagblad vermoedt dat Van Ewijk enkele miljoenen euro's moet kosten, terwijl Voetbal International stelt dat Heerenveen een 'Denzel Dumfries-achtig bedrag' in gedachten heeft. In de zomer van 2018 vertrok Dumfries voor 5,5 miljoen euro van Heerenveen naar PSV. Er is voor de Friezen geen noodzaak om Van Ewijk te verkopen, want zijn contract loopt nog drie jaar door. Vanwege de belangstelling uit binnen- en buitenland lijkt Heerenveen hoog in de boom te kunnen gaan zitten.