‘Daar worden de Feyenoord-fans ook wel eens voor misbruikt’

International football writer Martijn Krabbendam kwam in aflevering twee van het tweede seizoen van Kopstukken vanuit Bar & Restaurant NOLA in Utrecht met de ins en outs van zijn eigen loopbaan. Na de strenge selectieprocedure haalden niet al zijn verhalen de uiteindelijke aflevering, maar daarmee mogen zij niet verloren gaan. In de bonusaflevering Fragmenten & Feitjes vertelt Krabbendam onder andere over een uitstervend ras journalisten en neemt hij het op voor de supporters van Feyenoord, al zitten er ‘een paar boeven tussen’.



In de extra Kopstukken-aflevering 'Fragmenten & Feitjes' gaat Krabbendam in op de dingen die hij meemaakte bij Feyenoord.

Ondanks Krabbendam zijn lange staat van dienst als clubwatcher van Feyenoord, is er bij hem geen sprake van clubliefde. Hij begrijpt sowieso weinig van het supportersleven, maar dat maakt hem naar eigen zeggen niet minder voetballiefhebber: “Ik ben in ieder stadion geweest en kan je van alles vertellen, maar daar ga ik geen shirtjes van dragen.” Hij geniet liever van het spelletje dan van het sentiment, waar dan ook. “Ik wil nog steeds overal bij zijn. Ook in de Keuken Kampioen Divisie. Als je dat niet meer hebt, kun je beter stoppen.”

Die drang om alles mee te maken, mist Krabbendam tegenwoordig in zijn vakgebied. “Ik loop al een tijd mee. Ik zie eigenlijk veel van dezelfde gezichten in het werk dat ik doe.” De zogenaamde veldwerker ziet genoeg jonge vakgenoten expertise vergaren en stukken schrijven, maar zijn eigen ras is uitstervend: “Willen ze er wel bij zijn? Je kan via Wikipedia van elke club alles weten, maar het is toch anders als je ergens bent en mensen spreekt.”

Martijn Krabbendam vertelt een anekdote uit zijn rijke carrière als gast bij Kopstukken

Het is het werk dat hij al jaren bij Feyenoord doet. “Johan zei op een dag: ‘Zo, jij gaat Feyenoord volgen!’ Prima, ik meld me morgen wel op de training”, haalt Krabbendam terug. Zijn netwerk vol mensen binnen de club maakt zijn werk mogelijk. “Omdat ik daar elke dag kwam, dachten mensen mee. Dan werd ik wel eens gebeld als ik afwezig was: ‘Lazovic is net door z’n enkel gegaan.’” Uiteindelijk is het de taak van de clubwatcher om de club kritisch te bekijken, iets wat hem niet altijd in dank wordt afgenomen.

Al is Krabbendam vrij gevoelloos voor kritiek, dat hij in 2015 geboycot werd door de spelers deed hem wel wat. Vooral de reden erachter vond hij niet terecht: “Alsof ik een sloddervos was die zijn feiten niet checkte.” Al blijft Krabbendam nooit lang boos: “Raymond Salomon gaf mij die boycot, dat vond ik toen een enorme paardenlul. Maar nu is hij weg. Dat vind ik eigenlijk wel jammer.” Ook fans zijn niet altijd blij met zijn kritische noot. Supporters die nog wel eens in opspraak komen als het over bestuurlijke problemen bij de club gaat. “Maar daar worden fans ook nog wel eens voor misbruikt. Kijk, wat ze hebben gedaan is niet goed te praten”, zegt hij over het ingooien van de ruiten bij vertrokken algemeen directeur Mark Koevermans. “Maar, achteraf hoorde je dat Feyenoord zelf ook wel van hem af wilde.”

Met al zijn kennis over de Rotterdamse club, werd Krabbendam gevraagd om een podcast over Feyenoord te maken. Daar de Ajax-equivalent goed scoorde, moest ook de grote rivaal uitgebreid besproken worden. “Het is een beetje Koffietijd voor voetballiefhebbers. Het moet zeker niet te pretentieus worden. Als je dan die NOS-podcast luistert… alsof vier geleerden elkaar in de haren vliegen.” De enige vraag was alleen wie hem kon vergezellen bij de Dick Voormekaar Podcast. “Toen dacht ik, ik kan Michel van Egmond wel bellen. Die zei: ‘Ah, is toch gezellig? En als het niks is dan kappen we er toch gewoon weer mee?’”