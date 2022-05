Overmars krijgt gespekte kas; megacontract voor ex-Ajacied tóch in de maak

Dinsdag, 17 mei 2022 om 10:06 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:12

Antwerp legt de hand niet op de knip voor Marc Overmars. Eigenaar Paul Gheysens heeft de technisch directeur van the Great Old volgens Belgische media een flink transferbudget gegeven om de selectie van het eerste elftal een kwaliteitsimpuls te geven. De eerste speler voor wie een megacontract zou klaarliggen in Antwerpen was onlangs nog te gast op De Bosuil: Toby Alderweireld.

Peter Vandenbempt onthult de plannen van Antwerp met Alderweireld maandagochtend in Sporza. De journalist heeft daar zelf echter zo zijn twijfels bij. "Antwerp heeft veel geld met Paul Gheysens en die wil dat ook investeren, maar het zal het de komende jaren toch op een meer beredeneerde manier moeten uitgeven, in plaats van een megacontract te geven aan Toby Alderweireld, zoals we nu horen. Misschien dat Marc Overmars daarvoor de geknipte man is." Overmars noteerde in periode als directeur voetbalzaken bij Ajax een positief transferresultaat van naar verluidt 350 miljoen euro, wat hem op veel lof kwam te staan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Toby Alderweireld werd onlangs al aan de zijde van Marc Overmars gespot tijdens het play-offduel tussen Antwerp en Anderlecht (0-4).

De veelbesproken technisch directeur nodigde Alderweireld - die momenteel uitkomt voor het Qatarese Al-Duhail - uit voor de play-offwedstrijd tussen Antwerp en Anderlecht (0-4 verlies), en de aanwezigheid van de verdediger deed de geruchtenmolen beginnen met draaien. Alderweireld was vlak daarna te gast in het programma Extra Time, waarin hij een overstap naar Antwerp niet uitsloot. "In het voetbal weet je het nooit. Ik kom van Germinal Ekeren, ik zat in de jeugd van Germinal Beerschot. Maar ik ben ook gewoon fan van het Antwerpse voetbal, dat kan ik niet ontkennen. Iedereen weet dat ik een Antwerpenaar ben en de stad in mijn hart draag."

Nu zou er dus een megacontract klaarliggen voor de voormalig Ajacied in Antwerpen. Alderweireld heeft in Qatar nog een tweejarig contract, waardoor er daarnaast ook nog een transfersom zal moeten worden betaald. Mocht het tot een transfer komen van de 118-voudig Belgisch international, zou hij de tweede grote naam in de selectie worden. Radja Nainggolan maakte afgelopen zomer al de overstap naar zijn geboortestad Antwerpen. Met zijn club eindigde hij dit seizoen als vierde in de Jupiler Pro League. Mark van Bommel is nadrukkelijk in beeld om vanaf komende jaargang hoofdtrainer te worden van Antwerp.