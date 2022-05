Klopp verlost fans uit lijden: gaan Van Dijk en Salah de CL-finale halen?

Dinsdag, 17 mei 2022 om 09:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:34

Jürgen Klopp heeft een update gegeven over de blessures van Virgil van Dijk en Mohamed Salah. De twee sterkhouders van Liverpool, die in de FA Cup-finale tegen Chelsea (0-0, 6-5 winst na strafschoppen) uitvielen, missen het competitieduel van dinsdag tegen Southampton, maar zijn volgens de Duitse oefenmeester 'zonder twijfel' beschikbaar voor de Champions League-finale van 28 mei tegen Real Madrid.

Van Dijk en Salah werden tijdens de FA Cup-finale beiden vroegtijdijg naar de kant gehaald. De Nederlander moest vlak voor het begin van de verlenging de strijd staken; voor Salah was het al na een halfuur einde wedstrijd. In gesprek met ITV na afloop vertelde Van Dijk dat hij kampte met knieklachten. "“Ik voelde in de eerste helft iets bij een sprint. Ik voelde een steek achter mijn knie. Ik speelde wel door, maar uiteindelijk kan ik het risico niet nemen voor de ploeg. Ik moet Joël (Matip, zijn vervanger, red.) vertrouwen. Hopelijk zal het niet erg zijn. We moeten het onderzoek afwachten”, sprak de Oranje-international.

Klopp geeft nu hoogte van zowel Van Dijks als Salahs situatie. De 54-jarige manager hoopt zelfs dat het duo al in actie kan komen tijdens de seizoenafsluiter van de Premier League tegen Wolverhampton Wanderers komende zondag. "Ze zijn beiden oké", stelt Klopp gerust op de persconferentie daags voor het duel van dinsdag. "Het is doel is dat ze beiden gebruikt kunnen worden dit weekend. Of ze op de bank beginnen of zullen starten, dat weet ik niet. En zo niet, dan gaan we het met de dag bekijken. Maar we zijn erg positief en hebben geen twijfels over de Champions League-finale."

Liverpool is naast het miljardenbal nog volop verwikkeld in de strijd om het landskampioenschap, waarin Salah als Van Dijk vooralsnog een gigantisch aandeel hebben gehad. De Egyptenaar is met 22 goals en 13 assists zowel lijstaanvoerder in het topscorer- als assistklassement van de Premier League en Van Dijk was met 34 competitieduels een cruciale spil in het lage aantal tegentreffers.