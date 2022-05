Franse media: middenvelder PSG weigert voor tweede jaar op rij regenboogshirt

Dinsdag, 17 mei 2022 om 08:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:42

Idrissa Gueye ontbrak zaterdag in de wedstrijdselectie van Paris Saint-Germain omdat hij niet in een speciaal ontworpen regenboogshirt wilde spelen, aldus diverse Franse media. Volgens Le Parisien en L'Équipe zou dat al het tweede jaar op rij zijn dat de 32-jarige middenvelder daartoe besloot. Trainer Mauricio Pochettino liet echter niks over de keuze van Gueye los, en sprak over 'personele redenen'.

Vanwege de Internationale Dag tegen Homofobie, Transfobie en Bifobie - die jaarlijks gevierd wordt op 17 mei - speelden alle clubs in de Ligue 1 afgelopen weekend met speciale regenboogshirts en aanvoerdersbanden. Gueye miste vorig seizoen ook al het duel in het betreffende weekend, maar meldde zich destijds af vanwege 'maagproblemen'. Le Parisien en L'Équipe vermoeden echter dat de vork anders in de steel zit.

Een bron binnen PSG zou verteld hebben dat Gueye weigerde het regenboogshirt aan te trekken. Pochettino vertelde na de 0-4 overwinning op Montpellier dat de Senegalees international, die wel was meegereisd met de selectie, niet kampte met fitheidsproblemen. 'Personele redenen' zouden ten grondslag hebben gelegen aan het niet meespelen van Gueye.

Zeker in het geval van zowel PSG als Gueye ligt de kwestie rondom steun voor de LGBTQ+-gemeenschap erg gevoelig. De Qatarese staat is eigenaar van de Franse landskampioen en heeft een wettelijk verbod op homoseksualiteit vastliggen in het land. Ook in Senegal is seksueel getint gedrag met het zelfde geslacht illegaal verklaard. Actiegroep Rouge Direct, die zich inzet tegen homofobie in sport, riep al op tot een straf voor Gueye. PSG heeft vooralsnog zelf geen reactie gegeven op het voorval.