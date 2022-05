Zij inspireerde return Derksen: ‘Dan denk ik: wat ben je ook een smerige trut’

Dinsdag, 17 mei 2022 om 07:56 • Tom Rofekamp

Een opmerking van Sigrid Kaag deed Johan Derksen definitief besluiten om terug te keren op televisie, zo vertelde de analyticus maandag. Tijdens de langverwachte terugkeer van Vandaag Inside sprak Derksen onder meer over 'het niet willen toegeven aan cancelcultuur', maar ook over de échte druppel die de emmer bij hem deed overlopen. "Dan denk ik: wat ben je toch ook een smerige en arrogante trut."

Kaag liet recentelijk tijdens een persconferentie weten het 'terecht' te vinden dat Derksen van televisie verdween. "Het is eigenlijk onacceptabel anno 2022 in Nederland dat men denkt dat je op deze manier kunt spreken in een televisieprogramma en dat er ook nog wordt meegelachen aan diezelfde tafel. Ik denk dat het door iedereen is afgekeurd", sprak de voorvrouw van D66. Tevens gaf Kaag te kennen 'nog nooit van het programma te hebben gehoord'.

De opmerkingen schoten bij Derksen compleet in het verkeerde keelgat. "Die vreselijk arrogante mevoruw Kaag. Die nergens van wist en ons nooit op tv heeft gezien. Die zei: 'Het is goed dat hij weg is'. En toen zei ze iets heel lelijks, en dat hebben mensen niet zo begrepen: 'Ik heb vernomen dat dat programmaatje is ontstaan vanuit een voetbalprogramma. Ja, dan begrijp je wel hoe zoiets kan.' Dan denk ik: wat ben je toch ook een smerige en arrogante trut."

Derksen keerde maandag op karakteristieke wijze terug op televisie. De voormalig hoofdredacteur van Voetbal International stak zijn middelvinger op als reactie op 'die mensen aan die talkshowtafels die wilden scoren en riepen dat die Derken excuus moet aanbieden'. Wel kwam Derksen - weliswaar in andere woorden - met een soort verontschuldiging. "Mijn vrouw heeft me duidelijk gemaakt dat ik de mensen die écht getroffen zijn door seksueel geweld hiermee gepijnigd kan hebben en dat was nooit mijn bedoeling", zei hij.