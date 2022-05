Schmidt voegt verrassing van seizoen aan wensenlijstje vol PSV'ers toe

Dinsdag, 17 mei 2022 om 07:30 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:04

Roger Schmidt denkt eraan om Mauro Júnior mee te nemen naar Benfica, meldt zowel het Eindhovens Dagblad als Voetbal International. De Duitse hoofdtrainer zette al een flink aantal PSV'ers op het lijstje met mogelijke aanwinsten voor zijn nieuwe club. Dat bevatte onder meer al de namen van Mario Götze en Érick Gutiérrez. De komst van Mauro lijkt echter flink wat meer voeten in de aarde te hebben, gegeven het langdurige contract van de vleugelverdediger.

Mauro werkte twee seizoenen samen met Schmidt in Eindhoven, waarvan het eerste nog voornamelijk vanuit zijn oorspronkelijke positie van aanvallende middenvelder. Dit seizoen werd de 23-jarige Braziliaan omgeturnd tot back, wat zijn definitieve doorbraak betekende. Mauro stond in 25 competitieduels aan het startsignaal in Eindhoven en kwam onder meer 90 minuten in actie tijdens de gewonnen bekerfinale tegen Ajax (2-1). De seizoenverrassing ligt echter nog tot medio 2025 vast in het Philips Stadion, wat zijn exit een kostbare operatie maakt.

De contractsituatie van zowel Götze als Gutiérrez lijkt minder ingewikkeld te liggen. De Duitser is voor een bescheiden drie tot vier miljoen euro op te pikken, terwijl laatstgenoemde ook slechts over een eenjarig contract beschikt. Wel zijn er naast Benfica nog tal van clubs geïnteresseerd in met name Gutiérrez. PSV doet er op zijn beurt alles aan om Götze voor de club te behouden, maar weet dat het voor een lastige operatie staat.

Het Portugese A Bola schreef maandag dat Benfica Götze zou willen verleiden tot een overstap door hem rugnummer 10 te beloven. Ook zou o Glorioso bereid zijn om aan zijn afkoopsom te voldoen voor de Duitse wereldkampioen. De sportkrant meldde begin mei dat ook de komst van Ibrahim Sangaré hoog in het vaandel zou staan bij Schmidt. Daarin geniet de Duitser echter flinke concurrentie: volgens het Eindhovens Dagblad wordt de Ivoriaan nauwlettend gevolgd door onder meer Newcastle United en Leicester City.