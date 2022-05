Koeman en Laporta herenigd op evenement Barça; Spaanse media gaan los

Dinsdag, 17 mei 2022 om 06:59 • Tom Rofekamp

Er heerst nog altijd een gespannen sfeer tussen Joan Laporta en Ronald Koeman. De Nederlandse oefenmeester werd afgelopen oktober door eerstgenoemde ontslagen als hoofdtrainer van Barcelona na een reeks tegenvallende resultaten. Na Koemans congé kwam het tot vele sneren over en weer, maar maandag liepen de twee ruziemakers elkaar tegen het lijf op een evenement van Barça ter herinnering aan de Europa Cup 1 winst van 1992. De Spaanse media smulden ervan.

Toen Koeman eenmaal ontslagen werd hing het gedwongen afscheid al enige tijd in de lucht in Catalonië. Ook voor de aanstaande bondscoach van het Nederlands elftal zelf was het gebrek aan vertrouwen van voorzitter Laporta voelbaar, zo werd begin maart duidelijk in de Videoland-serie Força Koeman. "Ik voelde wel dat ik niet zijn trainer was en dat heeft hij ook laten blijken", zei Koeman daarin. Eind die maand gaf Laporta een enorme sneer terug, door te zeggen dat hij het seizoen daarvoor al voor had gesteld om van trainer te wisselen. "Ik zei tegen hem: ‘Laat me niet nu antwoord geven, want ik heb mijn twijfels. We hebben de Copa del Rey gewonnen, maar ik vind onze manier van spelen niets’.”

La imagen más esperada, el reencuentro Laporta/Koeman. Saludo frío.@JugoneslaSexta pic.twitter.com/Yi2rbYId3Z — Josep Soldado Gómez (@JosepSoldado) May 16, 2022

De spanningen in Noordoost-Spanje kwamen niet lichtjes binnen bij Koeman. "Je zult mij voorlopig niet in het Camp Nou zien, dat kan ik nog niet. Niet met deze voorzitter, ik kan niet doen alsof er niets is gebeurd", was de 59-jarige oefenmeester eerlijk in de Videoland-serie. Maandag was het dan toch zover. Op een evenement waarbij door Barcelona werd stilgestaan bij de winst van de eerste Europa Cup 1 was ook Koeman uitgenodigd - de oud-verdediger had immers de winnende treffer gemaakt in de finale. Het leverde ongemakkelijke beelden op.

Koeman begroet een aantal oude bekenden en komt op een gegeven moment oog in oog te staan met Laporta. De twee schudden elkaar kort de hand, voordat Koeman weggaat en zijn weg in de ruimte snel vervolgt. De ontmoeting tussen Koeman en zijn opvolger Xavi verloopt een stuk gemoedelijker. Het duo werd gefotografeerd in een ogenschijnlijk prettig gesprek. Onder Xavi heeft Barcelona de weg omhoog weer ingeslagen: met nog één speelronde te gaan in LaLiga zijn de Catalanen verzekerd van de tweede plek en zo ook directe kwalificatie voor de Champions League.