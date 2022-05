Alfred Schreuder: ‘Een topspeler, hij kan bij Ajax spelen, honderd procent’

Dinsdag, 17 mei 2022 om 00:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:53

Alfred Schreuder blikt op de Belgische televisie vast vooruit op zijn dienstverband bij Ajax. De trainer neemt afscheid bij Club Brugge met de landstitel en ziet vol vertrouwen uit naar zijn terugkeer in Amsterdam. Schreuder is niet bang dat hij na de successen van Erik ten Hag risico loopt. "Zo denk ik niet", aldus Schreuder bij Canvas. "Ik ben ervan overtuigd dat ik daar ook succesvol kan zijn en dat het een mooie kans is, daar heb ik geen angst voor."

De verwachting is dat bij Ajax naast Ten Hag ook de nodige dragende krachten uit de selectie zullen verdwijnen: André Onana (Internazionale) en Noussair Mazraoui (Bayern München) vertrekken transfervrij, Ryan Gavenberch (eveneens Bayern) staat op het punt verkocht te worden en er zijn geruchten over onder meer Jurriën Timber, Sébastien Haller en Antony. Schreuder verwacht echter geen grote problemen. "Ik vertrouw op hetgeen wat ik kan. Uiteindelijk moet je het samen doen. Ajax heeft nog steeds geweldige spelers en als er spelers vertrekken, zullen er goede spelers voor terugkomen."

Daarbij zou Schreuder kunnen denken aan het 'meenemen' van spelers van Club Brugge naar Amsterdam. Een naam die door Canvas wordt opgeworpen is Hans Vanaken, al jarenlang een van de sterspelers van Blauw-Zwart. "Hans laat bij België al zien dat hij een topspeler is", reageert Schreuder. "Hans kan bij Ajax spelen qua voetbal, honderd procent. Er zijn er wel aan aantal, ook in mijn ploeg. Maar Ajax is enorm gegroeid in de laatste jaren. Praat je over Ajax op Eredivisie- of Champions League-niveau?"

Schreuder bereikte in het successeizoen 2018/19 als assistent-trainer van Ajax al eens de halve finale van de Champions League. "Het voordeel is dat ik de club en de manier van werken ken. Er zal niet veel veranderen voor mij, al ben ik nu de hoofdtrainer in plaats van de assistent. Maar nee, als ik bang zou zijn, had ik dit niet gedaan." Schreuder wordt gevraagd of hij in Amsterdam zal vasthouden aan het klassieke 4-3-3-systeem, daar hij in België met drie centrumverdedigers speelt.

De oefenmeester vindt in reactie daarop dat 'mensen te veel in systemen denken'. "Toen Erik ten Hag de trainer was, hebben we in de Champions League ook niet 4-3-3 gespeeld. Als je naar het Ajax met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt keek, speelden wij in balbezit ook met drie verdedigers. Wij lieten Frenkie de Jong altijd uitzakken, Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui gingen hoog en Hakim Ziyech en Dusan Tadic kwamen aan de binnenkant."