Matthijs de Ligt geeft onverwachts antwoord op aanhoudende geruchten

Maandag, 16 mei 2022 om 23:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:10

Matthijs de Ligt staat op het punt om een nieuw contract te tekenen bij Juventus, zo melden Sky Italia en Fabrizio Romano. De 22-jarige verdediger werd volop in verband gebracht met een vertrek, maar gaat zijn verbintenis met twee jaar verlengen tot juni 2026. De Ligt is de afgelopen jaren klaargestoomd als opvolger van Giorgio Chiellini, die maandag tegen Lazio (2-2) afscheid nam van Juventus.

Er wordt momenteel nog druk onderhandeld door Juventus en de zaakwaarnemer van De Ligt, een plaatsvervanger van de onlangs overleden Mino Raiola. Een volledig akkoord is dan ook nog niet bereikt, maar beide partijen verwachten er hoe dan ook uit te komen. De Ligt was na het vertrek van Cristiano Ronaldo al de bestbetaalde speler van Juventus en zal er uiteraard nog verder op vooruitgaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Ligt maakt met zijn beslissing meteen een eind aan de vele geruchten rond zijn persoon. De Spaanse journalist Oriol Domènech verzekerde onlangs dat de Oranje-international serieus in beeld was bij Erik ten Hag, die per 1 juli begint bij Manchester Untied. In Engelse media werd De Ligt ook genoemd als opvolger van Antonio Rüdiger, die transfervrij vertrekt bij Chelsea.

Juventus zal in de onderhandelingen met De Ligt zeker spreken over zijn ontsnappingsclausule, die door Raiola drie jaar geleden werd afgedwongen. Daardoor zou de voormalig Ajacied, die zijn jeugdclub 75 miljoen euro opbracht, vanaf deze zomer voor 120 miljoen euro van club kunnen veranderen. De Ligt staat inmiddels op 116 officiële duels voor la Vecchia Signora, één minder dan hij speelde voor Ajax.