Arsenal lijkt kansen op CL-tickets te vergooien op dramatische avond

Maandag, 16 mei 2022 om 23:02 • Mart van Mourik

Arsenal heeft maandagavond kostbaar puntenverlies geleden in de strijd om Champions League-tickets. Na een doelpuntloze eerste helft op bezoek bij Newcastle United gingen the Gunners in het tweede bedrijf kopje onder: 2-0. Door de verliespartij in de 37ste speelronde liep het gat tot nummer vier Tottenham Hotspur op tot twee punten, waardoor Arsenal het binnenhalen van CL-entreebewijzen niet meer in eigen hand heeft.

Ten opzichte van het verloren duel met Tottenham (3-0) wijzigde manager Mikel Arteta zijn ploeg op diverse posities. Linksvoorin werd Gabriel Martinelli vervangen door Emile Smith Rowe. In de achterhoede werd de afwezigheid van de geschorste Rob Holding opgevangen door Ben White, terwijl Cedric plaats moest maken voor Nuno Tavares. Newcastle was in het eerste bedrijf de bovenliggende partij en creëerde de grootste kans.

Newcastle komt op voorsprong! ??

Door een eigen goal van Ben White komt Arsenal in de problemen en moet het nog twee keer scoren om weer boven The Spurs te komen ??#ZiggoSport #PremierLeague #NEWARS pic.twitter.com/wpPKbceubI — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 16, 2022

Tien minuten voor het rustsignaal produceerde Allan Saint-Maximin na een briljante solo een uitstekend schot in de linkerbenedenhoek, maar doelman Aaron Ramsdale bracht met zijn vingertoppen redding. De beste mogelijkheid van Arsenal kwam op naam van Bukayo Saka, wiens schot op gepareerd werd door doelman Martin Dubravka. Het waren de enige twee doelpogingen voor het rustsignaal. In het tweede bedrijf nam de amusementswaarde voor de neutrale toeschouwer toe, al was het een pijnlijk schouwspel voor de supporters van Arsenal.

In de 55ste speelminuut werd de score geopend. Saint-Maximin stuurde Joelinton de diepte over de flank, waarna de Braziliaan een voorzet in de doelmond van Ramsdale bezorgde. Nog voordat Wilson kon binnentikken had White het leer al in eigen doel gewerkt: 1-0. De schade liep vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd nog verder op. Na een dieptepass van Dan Burn slaagde Ramsdale erin de bal te onderscheppen, maar met zijn interceptie legde hij het leer wel voor de voeten van Bruno Guimarães. Laatstgenoemde rondde vervolgens op koelbloedige wijze af: 2-0.

Guimaraes verdubbelt de score ??

Arsenal verliest dure punten op bezoek bij Newcastle en komt op een 2-0 achterstand ??#ZiggoSport #PremierLeague #NEWARS pic.twitter.com/oaPaGKrpUt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 16, 2022