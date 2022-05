Overmars zorgt voor grote verrassing en strikt landgenoot als trainer

Mark van Bommel gaat aan de slag als trainer van Royal Antwerp, zo meldt De Telegraaf. Marc Overmars beschouwt de voormalig speler en coach van PSV als droomkandidaat voor de trainerspositie in Antwerpen, waar Van Bommel al enkele keren gesignaleerd is door de krant. Van Bommel gaat voor twee jaar tekenen bij Antwerp en sloeg daarvoor Racing Genk, dat ook zeer geïnteresseerd was, af.

Antwerp plukt voor het eerst zichtbaar vruchten van de aanstelling van Overmars als technisch directeur, omdat Van Bommel zonder zijn aanwezigheid vermoedelijk niet voor Antwerp zou kiezen. De oefenmeester hecht na zijn mislukte avonturen bij PSV en VfL Wolfsburg zeer aan steun vanuit de directie en weet dat die met Overmars enorm zal zijn.

Van Bommel wordt aangesteld in de wetenschap dat Antwerp vierde zal eindigen in de play-offs voor kampioenen. Antwerp begint daardoor volgend seizoen in de tweede voorronde van de Conference League. De ambities van de club reiken veel verder dan dat, want de steenrijke Paul Gheysens, een van de meest gefortuneerde Belgen, zet vol in op de Belgische landstitel, nadat in 2020 de nationale beker al werd gewonnen. Om die reden ging Antwerp begin dit jaar ook ver voor Overmars, die flink budget heeft gekregen voor het aankoopbeleid.

Er zal Van Bommel alles aan gelegen zijn om zijn derde klus als hoofdcoach tot een succes te maken. De oud-middenvelder begon in 2018 voortvarend bij PSV en greep in een sterk seizoen net naast de landstitel, maar werd in zijn tweede seizoen na een dramatische reeks ontslagen. Ook bij Wolfsburg kende Van Bommel dit seizoen een sterke start, waarin zelfs even de eerste plek van de Bundesliga aan werd getikt. In Duitsland ging het veel sneller mis dan bij PSV en al in oktober stond Van Bommel weer op straat.