Derksen begint langverwachte uitzending met opgestoken middelvinger

Maandag, 16 mei 2022 om 21:59 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:04

Johan Derksen is maandagavond op geheel eigen wijze teruggekeerd op televisie. De analist legde bij de rentree van Vandaag Inside nogmaals zijn kant van het verhaal uit en betuigde spijt aan 'de échte slachtoffers van seksueel geweld'. "Maar voor al die mensen aan die talkshowtafels die wilden scoren en riepen 'die Derksen moeten excuus aanbieden heb ik maar één gebaar", aldus Derksen, die vervolgens zijn middelvinger opstak.

Daarvoor had Derksen uitgelegd waarom hij stopte. "Ik ben wel bestand tegen het lawaai dat de wokegemeenschap maakte, maar ik ben gestopt toen ik de indruk kreeg dat ook Talpa niet achter ons stond. En toen kwam er werkelijk een gênant persbericht naar buiten van Talpa, dat Hélène (Hendriks, red.) die avond keurig voorlas in HLF8", zegt Derksen, die gecorrigeerd wordt door Wilfred Genee: Leonie ter Braak was die avond presentatrice en zij las de boodschap voor. "Maar daarin stond dat wij om 21.30 heel nederig onze excuses zouden aanbieden..."

Dat was voor Derksen reden om zich recalcitrant op te stellen. "Ik denk: al val ik hier dood neer, dan nog doe ik het niet. Het is heel eenvoudig: ik was er even goed zat van. Dan krijg je het probleem van al die mensen aan die talkshowtafels, die gaan heel politiek correct eisen dat ik mijn excuses moet aanbieden. Ik moet 'sorry' zeggen, of 'het spijt me'. Maar zij hoeven mij de woorden niet aan te dragen en ik had in de uitzending er al afstand van genomen.

Tóch komt Derksen - weliswaar in andere woorden - met een soort excuus. "Mijn vrouw heeft me duidelijk gemaakt dat ik de mensen die écht getroffen zijn door seksueel geweld hiermee gepijnigd kan hebben en dat was nooit mijn bedoeling."