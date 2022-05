‘Mbappé akkoord met Real Madrid voor hoogste tekenpremie ooit’

Maandag, 16 mei 2022 om 21:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:42

Kylian Mbappé is persoonlijk akkoord met Real Madrid, zo meldt The Athletic. De 23-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain kiest daarmee voor een transfervrij vertrek, maar de gerenommeerde sportsite benadrukt dat er nog geen handtekening op papier staat. PSG probeert tot het laatste moment om Mbappé te overtuigen te blijven, zo klinkt het. Ook in Spanje wordt melding gemaakt van het akkoord tussen Mbappé en Real. Marca stelt dat met de overgang een tekenpremie van 120 miljoen euro gemoeid is, zover bekend de hoogste ooit. Mbappé zal dertig miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Hoewel Mbappé zijn beslissing al lang geleden nam, wilde de Fransman uit respect voor PSG tot het laatste moment wachten met het bekendmaken daarvan. Real Madrid respecteerde die wens en toonde zich geduldig. Pas in de laatste weken raakten de onderhandelingen met de pijlsnelle aanvaller in een stroomversnelling, zo meldt Marca. Een heet hangijzer voor Mbappé waren zijn portrechtrechten. De stervoetballer heeft harde eisen gesteld en behoudt 75 tot 80 procent daarvan, terwijl dat normaal gesproken rond de 50 procent ligt. Cristiano Ronaldo sprak met Real destijds een percentage van 60 af.

Mbappé zal zich niet meer op andere gedachten laten brengen, zo is de overtuiging in Madrid. De steraanvaller sprak zondag bij het jaarlijkse Ligue 1-gala al over zijn toekomst. “Het zal heel snel bekend worden, het is bijna rond. Mijn beslissing staat vast”, zei Mbappé tijdens het jaarlijkse gala, waar hij voor het derde opeenvolgende seizoen werd uitgeroepen tot de beste speler van Ligue 1. De Fransman gaf vervolgens aan waarom hij lang wacht met de bekendmaking van zijn keuze. “Je moet alle partijen respecteren. Ik weet dat mensen veel van me verwachten. Dat is normaal. Ik heb ook haast. Maar het gaat niet alleen om mij. Mijn keuze is inmiddels gemaakt, er moeten alleen nog wat details besproken worden.”

De afgelopen weken stonden sportkranten in Frankrijk en Spanje vol over de toekomst van Mbappé. Le Parisien meldde onlangs dat hij op het allerlaatste moment heeft besloten zijn aflopende contract bij PSG te verlengen: hij zou tegen een netto jaarsalaris van 50 miljoen euro per seizoen en een netto tekenpremie van 100 miljoen euro voor twee seizoenen bijtekenen. Zijn moeder Fayza Lamari ontkende vervolgens via Twitter dat er sprake was van een principeovereenkomst met PSG of een andere club. "De besprekingen over de toekomst van Kylian gaan in grote sereniteit verder om hem in staat te stellen de beste keuze te maken, met respect voor alle partijen", klonk het.