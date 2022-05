Opmerkelijk snel vertrek eigenaar Go Ahead Eagles; Ajax wordt genoemd

Maandag, 16 mei 2022 om 21:05 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 22:44

Go Ahead Eagles-eigenaar Alex Kroes heeft zijn vertrek bij de club aangekondigd. Kroes tekende in 2019 in Deventer en had als doel gesteld om van Go Ahead Eagles de veertiende club van Nederland te maken. Op de clubsite vertelt Kroes dat er 'andere uitdagingen' op zijn pad zijn gekomen en hij zich gaat richten op een van die kansen. “Ik kan me zo voorstellen dat dit bericht de nodige mensen zal verrassen.”

Kroes is medeoprichter van het bedrijf Sports Entertainment Group, dat de belangen behartigt van onder meer voetballers, trainers, basketballers en artiesten. Zestig procent van de aandelen van de club waren in handen van Kroes. Aandeelhouder Kees Vierhouten, eigenaar van dierenspeciaalzaak Jumper, vergroot zijn aandelenportefeuille in de club van dertig naar negentig procent en wordt daarmee de nieuwe eigenaar van Kowet. Oud-voorzitter Hans de Vroome bezit de overige tien procent. “Ik kan me zo voorstellen dat dit bericht de nodige mensen zal verrassen”, zo begint Kroes zijn toelichting op het naderende vertrek.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ik voel me echt verbonden met de club en ik denk ook wel dat supporters en sponsoren dat de afgelopen jaren hebben ervaren. Maar een optelsom van redenen heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik dit moeilijke maar wel juiste besluit heb genomen.” Wat de vervolgstap van Kroes gaat zijn wordt niet geheel duidelijk, al geeft hij wel aan dat hij actief zal blijven in het voetbal. “Er zijn meerdere uitdagingen op mijn pad gekomen, met name in het voetbal. Ik kan dat traject nu met de vrije hand een vervolg geven, aangezien de aandelenoverdracht dan heel goed geregeld is, en dit zo te zijner tijd zonder stress zal kunnen.”

Kroes vertelde onlangs nog aan Voetbal International dat de plannen voor de uitbreiding van stadion De Adelaarshorst op de planning staan. Na de uitbreiding zou de begroting omhoog gaan richting de 12,5 miljoen euro. Op die manier hoopte Kroes met de Deventenaren structureel de veertiende club van Nederland te worden. Die plannen moeten nu zonder Kroes worden uitgevoerd. Over welke kans hij spreekt is niet duidelijk. Wel vertelt hij dat het er snel aan begint te komen. “Ik denk dat een van die kansen gedurende het komende jaar zijn beslag gaat krijgen.”

Het vermoeden van Voetbal International dat Ajax de mogelijke werkgever wordt van Kroes, wordt door de bestuurder direct ontkracht in gesprek met De Stentor. Er zijn uitdagingen buiten Go Ahead die op mijn pad zijn gekomen, dat wel. Ajax hoort daar niet bij, al wil ik wel in de voetbalwereld blijven. Honderd procent. Ik ben de laatste periode regelmatig in Engeland geweest. Daar heb ik gekeken naar interessante projecten. Of mijn toekomst in het buitenland ligt? Ik sluit het zeker niet uit."