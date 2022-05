Zlatan Ibrahimovic gaat door het lint en slaat voorruit spelersbus kapot

Maandag, 16 mei 2022 om 19:36 • Mart van Mourik

Zlatan Ibrahimovic heeft in zijn enthousiasme schade aangebracht aan de spelersbus van AC Milan. Voorafgaand aan het gewonnen Serie A-duel met Atalanta (2-0) werd de selectie onder luid gejuich van een grote supportersmassa onthaald bij het San Siro. Uit beelden vanuit het publiek blijkt daags na de cruciale overwinning dat de Zweedse spits in zijn fanatisme een barst in de voorruit van de spelersbus sloeg.

Zondag kwamen er al meldingen van diverse Italiaanse media dat Ibrahimovic schade zou hebben aangericht aan de bus. Op dat moment waren er nog niet direct beelden beschikbaar, maar die video’s worden daags na het onthaal van de Milan-fans alsnog verspreid. De veertigjarige spits sloeg dusdanig hard op de voorruit dat er een barst ontstond op de voorruit. Op een van de video’s is te zien dat de buschauffeur zijn ongenoegen lijkt te uiten na de uithaal van Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimovic rompió accidentalmente el parabrisas del camión del Milán. ?????? #PorLasQueMueres ?? pic.twitter.com/2fOxOfI465 — #PorLasQueMueres (@Salcedo_Hugo) May 16, 2022

Milan zette zondagavond in eigen huis een grote stap richting de landstitel. De ploeg van trainer Stefano Pioli legde tegen la Dea een slordige eerste helft op de mat, maar maakte na rust het verschil. Rafael Leão zette Milan op het juiste spoor, waarna Theo Hernández met een weergaloze solo vanaf eigen helft het duel in het slot gooide. De zege bleek later op de avond nog niet voldoende om zeker te zijn van de Scudetto, daar ook Internazionale zijn respectievelijke wedstrijd wist te winnen van Cagliari (1-3).

De Italiaanse titelstrijd wordt komende zondag beslist. I Rossoneri gaan momenteel met 83 punten uit 37 wedstrijd aan kop in de Serie A, terwijl Inter met 81 punten in het kielzog vaart. Milan gaat op bezoek bij het reeds uitgespeelde Sassuolo; het team van trainer Simone Inzaghi geniet thuisvoordeel en komt in actie tegen het eveneens uitgevoetbalde Sampdoria.