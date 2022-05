‘Overtuigd Benfica klopt aan bij PSV met toezegging van rugnummer 10’

Maandag, 16 mei 2022 om 19:57 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 20:00

Benfica gaat een stap verder om Mario Götze binnen te halen. Volgens het Portugese Record wil de club de aanvallende middenvelder tot een overstap verleiden door hem rugnummer 10 te beloven. De Duitse middenvelder zou in dat geval wederom onder trainer Roger Schmidt, die zo goed als zeker de nieuwe hoofdcoach wordt, komen te spelen. Volgens de berichtgeving is Benfica bereid drie tot vier miljoen euro te betalen.

Waar het Portugese A Bola eerder al melding maakte van de interesse van Benfica in de creatieve middenvelder, weet Recordnu te melden dat de Portugezen zelfs zo ver willen gaan dat zij bereid zijn om nummer 10 aan Götze te beloven. Benfica heeft na het vertrek van Luca Waldschmidt naar VfL Wolfsburg het rugnummer weer beschikbaar. De belofte komt van de voorzitter van de club, Rui Costa. De clublegende speelde onder meer bij Benfica zelf meerdere jaren met hetzelfde rugnummer, en ziet in de Duitser een perfecte kandidaat om in zijn voetsporen te treden.

Götze heeft nog een doorlopend contract tot 2024 in Eindhoven. De Duitser zaaide in een interview met Sports Illustrated in maart al twijfel over zijn toekomst. "Ik heb nog steeds voor ogen dat ik de Champions League graag wil winnen. Het liefst ga ik in Italië of Spanje spelen, maar ook de Premier League spreekt mij aan", zei de 63-voudig Duits international destijds. Volgens het Eindhovens Dagblad en Voetbal International wil PSV er echter alles aan doen om Götze te behouden.

Er zijn 'significante obstakels' die een transfer van Götze naar Lissabon kunnen bemoeilijken. Zo heeft hij een doorlopend contract tot medio 2024, al staat daar naar verluidt een gelimiteerde afkoopsom van drie à vier miljoen euro in. Verder strijkt hij een flink salaris op. A Bola repte over meer dan twee miljoen euro op jaarbasis, al ontkende het Algemeen Dagblad dat in 2020. Voetbal International sprak eerder van een jaarlijks bedrag van circa drie miljoen euro.