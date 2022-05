Wormuth ‘stomverbaasd’ door plotseling ontslag: ‘Nooit enig signaal ontvangen’

Maandag, 16 mei 2022 om 17:28 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 17:30

Frank Wormuth 'betreurt' zijn plotselinge ontslag bij Heracles Almelo. Wormuth en de Almelose club gaan per direct uit elkaar. Dat besluit volgt uit gesprekken die tussen de club en de Duitse trainer zijn gevoerd. Wormuth zou na afloop van dit seizoen al vertrekken naar FC Groningen, maar er bestaat in Almelo onvoldoende vertrouwen om met de 61-jarige oefenmeester de play-offs voor lijfsbehoud in te gaan. Volgens Roderik van Kerkhof, zaakwaarnemer van Wormuth, zagen zij het besluit allebei niet aankomen: "Wij hebben nooit enig signaal ontvangen", reageert Van Kerkhof tegenover TC ubantia.

Heracles verloor afgelopen zondag in de laatste speelronde van de Eredivisie op eigen veld van directe concurrent Sparta Rotterdam (1-3), en is daardoor veroordeeld tot het spelen van nacompetitie. De Almeloërs hebben dus besloten te vechten voor lijfsbehoud zonder de ontslagen Wormuth. "Hij heeft elke dag alles gegeven om het maximale uit de spelersgroep te halen zonder de kwaliteit van de groep naar buiten toe op welke manier dan ook ter discussie te stellen. Daarom betreuren wij het besluit van Heracles om hem op non-actief te zetten ten zeerste. Zeker omdat we nooit enig signaal hebben ontvangen dat zou kunnen leiden tot dit besluit. Het is echter de keuze van de club en die respecteert Frank."

Van Kerkhof legt uit waarom de Duitser zelf niet met een reactie komt op zijn ontslag. "Hij wil lopende de nacompetitie geen reactie geven, zodat de spelers en de staf in alle rust het behoud van de Eredivisie kunnen bewerkstelligen. Dat behoud is een vurige wens van Frank en hij gelooft ook stellig dat dit doel behaald kan worden." Volgens zijn zaakwaarnemer heeft Wormuth een geweldige periode beleefd in Almelo en kijkt hij met een goed gevoel terug op zijn dienstverband bij Heracles. "Frank heeft al die jaren met passie en plezier bij Heracles Almelo gewerkt.''

“We hebben vandaag met Frank, de staf en de spelers gesproken, en daar is uit gebleken dat er onvoldoende vertrouwen is om deze play-offs met Frank als hoofdtrainer in te gaan", lichtte technisch directeur Tim Gilissen het ontslag toe. "Wij vinden dat we op basis van deze informatie iets moeten doorbreken. De technische staf gaat er, onder leiding van René Kolmschot en gesteund door de spelersgroep, alles aan doen om handhaving te bewerkstelligen. Wij vinden Frank een vakman, en zijn hem heel veel dank verschuldigd voor de afgelopen vier seizoenen. We nemen deze beslissing met pijn in het hart, maar in het belang van de club in deze belangrijke fase.”

Wormuth leidde Heracles in zijn laatste seizoen in Almelo naar een zestiende plek in de Eredivisie, waardoor het veroordeeld is tot de play-offs om lijfsbehoud. Daarin wacht een tweeluik met Excelsior. Afgelopen zondag werd het laatste competitieduel in de Eredivisie thuis tegen directe concurrent Sparta Rotterdam nog met 1-3 verloren door Heracles. Een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zou het sowieso niet worden voor Wormuth, daar in januari al bekend werd dat hij vanaf komende jaargang hoofdtrainer van FC Groningen werd.