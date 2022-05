Heracles Almelo neemt per direct afscheid van Frank Wormuth

Maandag, 16 mei 2022 om 14:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:51

Frank Wormuth en Heracles Almelo gaan per direct uit elkaar. Dat besluit volgt uit gesprekken die tussen de club en de Duitse trainer zijn gevoerd. Wormuth zou na afloop van dit seizoen al vertrekken naar FC Groningen, maar er bestaat in Almelo onvoldoende vertrouwen om met de 61-jarige oefenmeester de play-offs voor lijfsbehoud in te gaan.

“We hebben vandaag met Frank, de staf en de spelers gesproken, en daar is uit gebleken dat er onvoldoende vertrouwen is om deze play-offs met Frank als hoofdtrainer in te gaan", licht technisch directeur Tim Gilissen toe. "Wij vinden dat we op basis van deze informatie iets moeten doorbreken. De technische staf gaat er, onder leiding van René Kolmschot en gesteund door de spelersgroep, alles aan doen om handhaving te bewerkstelligen. Wij vinden Frank een vakman, en zijn hem heel veel dank verschuldigd voor de afgelopen vier seizoenen. We nemen deze beslissing met pijn in het hart, maar in het belang van de club in deze belangrijke fase.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wormuth leidde Heracles in zijn laatste seizoen in Almelo naar een zestiende plek in de Eredivisie, waardoor het veroordeeld is tot de play-offs om lijfsbehoud. Daarin wacht een tweeluik met Excelsior. Afgelopen zondag werd het laatste competitieduel in de Eredivisie thuis tegen directe concurrent Sparta Rotterdam nog met 1-3 verloren door Heracles. Een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie zou het sowieso niet worden voor Wormuth, daar in januari al bekend werd dat hij vanaf komende jaargang hoofdtrainer van FC Groningen werd.

De in Berlijn geboren oefenmeester is bezig aan zijn vierde seizoen in Almelo en tekende in Groningen een contract tot medio 2025. Wormuth eindigde in de eerste drie jaren met de Heraclieden achtereenvolgens als zevende, achtste en negende in de Eredivisie. De trainer werkte eerder voor onder meer Fenerbahçe (als assistent), Union Berlin, VfR Aalen en de Duitse voetbalbond (verantwoordelijk voor de trainersopleiding).