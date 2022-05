Van der Gijp gefileerd richting terugkeer VI: ‘Hij is gewoon een groot kind!'

Maandag, 16 mei 2022 om 13:59 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:22

Maarten van Rossem heeft eens te meer zijn ergernis over René van der Gijp uitgesproken. De 78-jarige historicus liet in oktober al weten dat hij Vandaag Inside boycot zolang Van der Gijp aan tafel zit. “De leidende geest van dit bedrijf, René van der Gijp, is zo’n man die nooit ouder is geworden dan 17. Het is infantiel”, aldus van Rossem.

Het programma stopte op donderdag 29 april, toen Derksen aangaf niet meer aan tafel plaats te willen nemen. Aanleiding daarvoor was de landelijke ophef die ontstond nadat hij een verhaal deelde over mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij een vrouw in zijn jongere jaren. Talpa maakte donderdag bekend dat het programma na ruim twee weken terugkeert op de televisie. Van Rossem heeft niet veel moeite met de in opspraak geraakte Derksen, maar daarentegen wel met Van der Gijp.

Volgens Van Rossem verlaagt Derksen zich tot de kleedkamerhumor van Van der Gijp. “De leidende geest van dit bedrijf, René van der Gijp, is zo’n man die nooit ouder is geworden dan 17. Die vindt dat type van grappen leuk en ook dat eeuwige stomme gelul over voetbal”, aldus de historicus in Maarten van Rossem - De Podcast.“Het is infantiel”, vervolgt hij. “Het zijn mannen die nooit ouder zijn geworden dan lekker gas geven in de auto, een grote mond, lachen om seks en poep. Het is in feite in essentie een infantiele wereld. Dat is Van der Gijp. Dat is een groot kind.”

Van Rossem liet zich in oktober ook al negatief uit over Van der Grijp en liet destijds weten het programma te boycotten zolang de analist aan tafel zit. "Ik ga zeker niet in een show zitten met Gijp, een vervelende zelfingenomen man, die voortdurend lacht om zijn eigen slappe grappen. Dat vind ik intolerabel”, aldus Van Rossem. De ruzie tussen Maarten en René ontstond in 2012, toen ze samen in een tv-uitzending zaten. Van Rossem was destijds voor de tweede keer te gast bij VI. “De tweede keer was betrekkelijk rampzalig omdat die Gijp erbij zat. Die was de eerste keer niet aanwezig, naar ik begreep omdat hij buien van depressiviteit had.”

De tweede keer was Van der Gijp wel aanwezig. “Het was duidelijk dat Gijp zich had voorgenomen mij een eikel te vinden en dat heeft-ie ook heel erg duidelijk laten merken. Kortom, dat was geen prettige avond. Ik begreep wel dat het de best bekeken uitzending ooit was. Dat is dan wel weer een troost.” De dagelijkse talkshow Vandaag Inside keert vanaf maandag dagelijks terug op SBS6 met Wilfred Genee, Van der Gijp en Johan Derksen.