Mark van Bommel is topkandidaat om trainerscarrière in België te vervolgen

Maandag, 16 mei 2022 om 12:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:58

Mark van Bommel is de belangrijkste kandidaat om de nieuwe trainer van KRC Genk te worden, zo schrijven Het Laatste Nieuws en het Algemeen Dagblad. De 45-jarige oefenmeester is momenteel in gesprek met de Limburgse club, die ook nog enkele andere namen op de shortlist heeft staan

Van Bommel begon dit seizoen nog als trainer van VfL Wolfsburg, dat hem aanstelde als vervanger van Oliver Glasner. De start van het seizoen bij die Wölfe was veelbelovend. De club stond na vier opeenvolgende overwinningen zelfs even aan kop in de Bundesliga, maar de klad kwam er snel in. Na een periode van acht wedstrijden zonder overwinning werd Van Bommel eind oktober de laan uitgestuurd. Eerder was Van Bommel actief als trainer bij PSV, waar hij ook door tegenvallende resultaten werd ontslagen.

Van Bommel wordt bij Genk gezien als opvolger van Bernd Storck, die vrijwel zeker lijkt te vertrekken als hoofdtrainer. Naast Van Bommel staan ook Wouter Vrancken en Besnik Hasi op de shortlist van de Belgische club, maar de voormalig international van Oranje wordt volgens het Algemeen Dagblad gezien als de ideale trainer voor Genk.

Vrijdag maakte RTBF nog bekend dat Van Bommel eveneens in beeld is bij Club Brugge. De Bruggelingen moeten op zoek naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen, aangezien Alfred Schreuder donderdag zijn vertrek aankondigde. De oefenmeester vertrekt na vijf maanden bij Club Brugge en is vanaf volgend seizoen de trainer van Ajax. Club Brugge zou voor zijn opvolging naar verluidt een shortlist hebben waar naast Van Bommel ook de namen van huidig assistent-trainer Carl Hoefkens, Wouter Vrancken (KV Mechelen), Hein Vanhaezebrouck (KAA Gent) en Xabi Alonso (Real Sociedad B) op prijken.